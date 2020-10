Bajević: Žao mi je zbog poraza, ali nemam šta da zamjerim igračima

Dušan Bajević, selektor fudbalske reprezentacije BiH nakon poraza od selekcije Sjeverne Irske u polufinalu baraža za Evropsko prvenstvo istakao je da nema šta da zamjeri svojim igračima.

"Mogu reći samo da mi je žao što nismo prošli u finale baraža. Igračima nemam šta da zamjerim, dali su sve od sebe", rekao je Bajević i naglasio da je BiH u četvrtak naveče imala dobrih 60 ili 70 minuta igre, ali nije imala sreće da postigne još jedan gol.

"U ovakvim utakmicama treba imati i sreće. Imali smo igru, bili smo dovoljno dobri, ali to je fudbal i tako se zna završiti. Bili smo dosta hrabri, imali smo šanse ali nismo dali golove. Imali smo dosta dobrih 60 ili 70 minuta. Da smo dali drugi gol bilo bi gotovo, ali nije se to desilo. Irci su bili hrabri i borili se do kraja", rekao je selektor.

Naglasio je da ne zna da li će ostati na klupi reprezentacije, te da to zavisi od ljudi u Nogometnom/Fudbalskom savezu BiH.

BiH je izgubila od Sjeverne Irske s 4:5 nakon izvođenja penala, a Bajević je dodao da je igračima dozvolio da sami odaberu ko će na kraju šutirati penale.