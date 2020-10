Bajević uoči Poljske: Moramo dati sve od sebe za dobar rezultat

Fudbalsku reprezentaciju BiH u srijedu uveče na stadionu u Vroclavu očekuje važan duel Lige nacija protiv Poljske. Uoči duela selektor bh. tima Dušan Bajević istakao je da će njegovi izabranici izaći na teren da daju sve od sebe i pokušaju pobijediti Poljake.

"I pored toga što smo razočarani što nismo prošli u baražu imamo obavezu da do kraja Lige nacija damo sve od sebe kako bi koliko toliko uljepšali situaciju i ostali u Ligi A. Lewandowski je možda najbolji u Evropi ovog momenta sa još dva ili tri imena. To je igrač s kojim ćemo sigurno imati problema. Bilo je bolje za nas što nije igrao u prvoj utakmici, a sada je dobro za Poljsku što će igrati. Pokušaćemo da odigramo utakmicu sa našom igrom i kvalitetom koji imamo da pobijedimo. Poljska ima iste ambicije. Jedino što me malo brine je to što ne volim kišu i iskreno toga se najviše bojim", kazao je Bajević.

Dodao je da će u odnosu na duel sa Sjevernom Irskom u polufinalu baraža za EURO 2020 ponovo biti dosta novih imena u sastavu, kao što je bio i slučaj protiv Holandije u Ligi nacija.

"Igrači su pokazali veliku odgovornost i poštovanje i dali sve od sebe. Napravili smo dva kakva takva rezultata. U sutrašnjoj utakmici možemo da odigramo dosta dobro i da očekujemo dobar rezultat, ali znamo da će biti teško. BiH ima igrače i kvalitet. Poštujemo protivnika, ali mi ćemo pokušati ono što moramo da uradimo, a to je da izađemo na teren i damo sve od sebe. Koji će rezultat da bude to je nešto drugo", zaključio je Bajević.

Golman bh. reprezentacije Ibrahim Šehić bio je sjajan u oba posljednja duela protiv Sjeverne Irske i Holandije, a protiv Poljske nada trijumfu kojim bi prišli na korak od opstanka u Ligi nacija A.

"Svi smo razočarani jer nismo ušli u finale baraža za Evropsko prvenstvo. Bilo je vrlo teško da se motivišemo. Bili smo emocionalno i fizički prazni. Međutim, smogli smo snage, podržali jedne druge i dogovorili se da ćemo probati da skupimo što više bodova da ostanemo u Ligi naciji A", rekao je Šehić i osvrnuo se na ono što ih čeka u srijedu protiv Poljaka:

"Levandovski je najbolji igrač Poljske i možda trenutno najbolji napadač na svijetu. Prvu utakmicu nije igrao, ali ni kod nas nije bilo Pjanić i još nekih važnih igrača. Biće zanimljivo igrati protiv njega. Nadam se da ćemo uživati i pružiti dobru partiju.“

Šehić je kazao da ih je selektor Bajević obavijestio da će voditi reprezentaciju do kraja Lige nacija, nakon čega će napustiti kormilo bh. tima.

"Dosta smo dobre utakmice odigrali uz njega. Naučili smo nešto novo, došlo je dosta mladih igrača. Odradio je dobar posao, ali ako osjeća da treba to da uradi onda je to u redu. Svakako da će uvijek biti uz nas kao podrška", istakao je sjajni čuvar mreže BiH.

Uoči duela sa Poljskom njegov kolega na golu Jasmin Burić saznao je da je pozitivan na virus korona zbog čega nije u konkurenciji za sutrašnji duel.

"Burić se radovao ponovnom dolasku u Poljsku, da vidi neke prijatelje. Osjeća se dobro, bez ikakvih je simptoma. Želim mu brz oporavka i da se vidimo sljedeći mjesec", zaključio je Šehić.

Fudbalsku reprezentaciju BiH u srijedu uveče u Vroclavu očekuje duel četvrtog kola grupe 1 Lige A protiv Poljske.

Poredak grupe 1 nakon tri kola: Italija 5 bodova, Nizozemska 4, Poljska 4, BiH 2.