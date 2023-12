Balkanci spremni za invaziju: Koliko koštaju ulaznice za Euro?

Narednog ljeta očekuje na Euro u Njemačkoj.

Obzirom da su plasman osigurale selekcije Srbije, Hrvatske, Slovenije, a postoji mogućnost da im se pridruži i Bosna i Hercegovine jasno je da će put Njemačke krenuti hiljade navijača sa ovih prostora. Ako se uzme i broj dijaspore koje žive u ovoj zemlji izvjesno je da će selekcije iz regiona imati možda najveću podršku sa tribina.

U prvom krugu je već prodano više od 1,2 miliona ulaznica (kupci birani putem lutrije, neutralni navijači), a drugi krug započinje već sutra kada će navijačima na raspolaganju biti milion ulaznica za navijače 21 reprezentacije. Sljedeći krug prodaje ulaznica bit će sljedeće godine, za navijače tri reprezentacije koje će se plasirati na Euro kroz baraž.

Kada su u pitanju cijene one se kreću od 30 evra (najjefitnija) do 1.000 evra (najskuplja). Kada je u pitanju nokaut faza, ulaznice će zavisnosti od tribine koštati od 50 do 250 evra. Za četvrtfinale se kreću od 60 do 300 evra, a polufinale od 80 do 600 evra (kategorija 1). Za finale vam je potrebno od 95 evra (Fans first) do 1.000 evra (kategorija 1).

Prodaju ulaznica organizira isključivo UEFA putem svoga portala za ulaznice. Na ovom prvenstvu UEFA će prvi put primijeniti član prema kojem će navijači svih reprezentacija na svim utakmicama takmičenjima po grupama, bez obzira na kapacitet stadiona na kojem igraju pojedine utakmice, imati na raspolaganju 10.000 ulaznica.

