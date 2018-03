Baloteli kritikovao Alvesa: Trebalo je samo da izjavi saučešće

Italijanski fudbaler Mario Baloteli oštro je reagovao povodom nedavne izjave Danija Alvesa povodom smrti Davida Astorea.

Kapiten tima iz Firence pronađen je u nedelju ujutru mrtav u hotelu u Udinama, gdje je njegova ekipa bila smeštena pred okršaj Serije A sa istoimenim domaćinom. Imao je 31 godinu, a razlog smrti jeste prestanak rada srca.

"U svijetu od gladi umire dnevno na hiljade djece. I oni su isto važni, ali ne dobiju ni približnu količinu pažnje Svi ćemo umrijeti prije ili kasnije jer smo prolazni. Svi smo tužni, ali nam nije sigurno kao njegovoj porodici", rekao je Dani Alves, desni bek reprezentacije Brazila i Pari Sen Žermena.

Ovom izjavom izazvao je oštre reakcije navijača, a kritikovao ga je i Mario Baloteli.

"To što je rekao je pogrešno, mogao je to da zadrži za sebe u tom trenutku. Trebalo je samo da izjavi saučešće i to je to. Ne možete to reći kada neko umre," rekao je Baloteli i dodao:

"Ako smo svaki mjesec podvrgnuti pregledima, ovo se opet dogodilo. Strašno je razmišljati o tome, jer je bio u krevetu i bio navodno dobro. Previše lako je otišao u nebo", zaključio je Italijan.