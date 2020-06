Baloteli stigao na trening, zaštitar ga otjerao

Italijanski fudbaler Mario Balotelli (29) ne može "na zelenu granu" s upravom Breše. Klub je poručio da mu ne vjeruje te da je njegovo dovođenje bila greška.

Bivši fudbaler Intera, Milana, Liverpula i Mančester Sitija Mario Baloteli (29) ne uspijeva oživjeti karijeru na željeni način. Nakon povratka u domovinu pojačao je redove Breše, a za njih je u 19 utakmica postigao pet golova. Ali, nakon korona pauze u svađi je s čelnicima kluba.

Kako pišu italijanski mediji, a potvrđuje objavljeni video, Balotelli je stigao u trening kamp italijanskog prvoligaša, ali mu zaštitar nije dao da uđe.

Our man on the ground in Brescia @zanellidav saw Mario Balotelli being turned away from training today because his medical certificate isn't valid until tomorrow Read more here: https://t.co/16TfWeznTN Why always him? https://t.co/2O55RaoIXl