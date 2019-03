Baloteli uživo na Instagramu slavio pogodak

Fudbaleri Olimpika iz Marseja na Velodromu su pobedili Sent Etjen u derbiju 27. kola prvenstva Francuske 2:1, a u centru pažnje bio je Mario Baloteli.

Italijanski napadač je u 12. minutu donio prednost svom timu četvrtim golom u šestoj utakmici od kako je u janarskom prelaznom roku stigao iz Nice, a pogodak je proslavio na zaista interesantan način.

Baloteli je očigledno spremio proslavu eventualnog pogotka jer je od jednog kamermana uzeo svoj mobilni telefon i potom se uživo uključio na Instagram.

A post shared by Mario Balotelli (@mb459) on Mar 3, 2019 at 2:10pm PST

Od Marija ništa ne čudi.

Mario Balotelli scores this filthy goal and celebrates by putting on his Instagram! pic.twitter.com/tK2QERG63s