Bandović nije razočaran: Doći ćemo opet do finala Kupa

Doći ćemo opet do finala Kupa i borićemo se za trofeje, poručio je trener Vojvodine Božidar Bandović.

Iako su njegovi puleni sinoć u finalu poraženi od Crvene zvezde 1:2, on je čestitao svojim igračima na prikazanoj igri i velikoj borbi u finalu Kupa Srbije.

Bandović vjeruje da će Vojvodina opet doći do novog finala ako nastavi ovim putem.

„Čestitam svojim igračima na velikoj borbi do poslednjeg trenutka i čestitam Crvenoj zvezdi na osvojenom Kupu. Velika je stvar to što smo došli do finala i što smo bili u situaciji da se borimo za trofej. Mi smo imali nekoliko situacija u prvom poluvremenu kada smo mogli da reagujemo bolje u završnici, i zaslužili smo taj jedan gol. I Crvena zvezda je takođe bila veoma opasna u nekoliko situacija. Mogu da budem zadovoljan izdanjem svog tima i mislim da imamo sjajnu podlogu za budućnost. Sigurno da ćemo sledeće godine biti bolji i da ćemo se pojačati. Ako smo došli jednom do finala, ja verujem da ćemo doći ponovo. Hvala i navijačima na velikoj podršci, zbog njih smo se borili do poslednje sekunde, što je jedna vrlina ove ekipe na svim dosadašnjim utakmicama. Nastavićemo da treniramo i gajimo ovaj stil igre. Zadovoljan sam kako smo se suprotsavili Zvezdi koja ima kvalitetan tim“, rekao je Bandović.

Aleksa Vukanović takođe smatra da je Vojvodina pokazala da raste i da će se sljedeće sezone boriti za trofeje.

„Čestitam Zvezdi na osvojenom Kupu. Bila je ovo utakmica koju smo morali da dobijemo, ali smo je nažalost izgubili. Napravili smo nekoliko grešaka iz kojih smo primili golove, uspeli smo da se vratimo, ali bilo je kasno. Videli smo da možemo da dođemo do finala, a to je velika stvar. Verujem da ćemo opet biti u situaciji da se borimo za ovaj trofej, već sledeće godine, ali da mi podignemo taj pehar i da ga odnesemo u Novi Sad“, istakao je Vukanović.

