Bane Ivanović ima koronu

Vest Bromvič Albion objavio je da su dvojica igrača zaražena virusom korona, a jedan od njih je Branislav Ivanović.

Srpski defanzivac zbog toga neće igrati od 13 časova protiv Totenhema i Žozea Murinja, starog prijatelja iz dana kada su bili u Čelsiju.

Pored Ivanovića, pozitivan na Kovid-19 je i Mateus Pereira.

Obojica se nalaze u karantinu i biće izolovani dok ne budu dva puta testirani negativno.

"Klub želi igračima brz oporavak i pružiće im neophodnu podršku tokom samoizolacije", stoji u saopštenju VBA.

