Banjalučani se oglasili saopštenjem: Kome smeta jak Borac?

Nakon sinoćnje utakmice 10. kola m:tel Premijer lige BiH između FK Borac i Veleža (2:0) digla se neopravdana hajka i na Borac i na suđenje. Hajka koju su poveli čelni ljudi Veleža, predvođeni šefom struke tog kluba Feđom Dudićem stoji u saopštenju Fudbalskog kluba Borac iz Banjaluke, koje prenosimo u cijelosti.

Kako se u našem fudbalu brzo zaboravljaju neke stvari, dužni smo podsjetiti naše goste iz Mostara, ali i ostale "dušebrižnike" da nisu bili tako glasni kada je Borac po ekspresnom principu izbačen u Prvu ligu Republike Srpske, iako je riješio problem sa licencom za takmičenje u Premijer ligi BiH.

Dužni smo da obavijestimo javnost, koja je i imala priliku da vidi sve u direktnom prenosu da FK Velež nijednim potezom arbitra nije oštećen, niti je načinjena bilo kakva materijalna povreda fudbalske igre na štetu gostiju.

Čak se može reći, ako će se ići u najsitnije detalje, da je Borac taj koji je oštećen u jednoj izuzetno izglednoj situaciji, sredinom prvog poluvremena, kada su arbitri zaustavili igru, zbog navodnog ofsajda u kojem se našao naš kapiten Stojan Vranješ, iako se jasno vidjelo da isti nije biti niti blizu nedozvoljene pozicije.

Međutim, Borac se neće baviti suđenjem, imaju nadležni organi i sudijska komisija, pa neka stručni ljudi odlučuju i donose odluke. Međutim, mi kao klub nećemo dozvoliti da se "hajka iz Veleža pretvori u istinu."

FK Borac posebno skreće pažnju na nesportsko i nekorektno ponašanje trenera Veleža, Feđe Dudića, koji je svih 90 minuta, pa i poslije same utakmice dizao tenzije, komentarisao suđenje, vrijeđao i prozivao čelnike Borca u loži, da bi vrhunac bila pres konferencija poslije same utakmice.

Takođe, moramo skrenuti pažnju javnosti i na nesportsko ponašanje predsjednika Veleža, Šemsudina Hasića, koji je trenera Dudića otvoreno tokom meča pozivao da po svom nahođenju, odnosno kada on procijeni da je vrijeme za to, povuče ekipu sa terena, odnosno prekine utakmicu. Imajući na umu navedeno, postavlja se logično pitanje, da li je to taj unaprijed pripremljeni "scenario" o kome je govorio gospodin Dudić!

Simptomatično je da se sve ovo dešava kada je naš tim "uhvatio ritam" i krenuo ka samom vrhu tabele. Izgleda da nekom odgovara samo Borac koji je u sredini tabele ili na prelazu Premijer liga – Prva liga Republike Srpske…

Borac je oduvijek bio klub sa manirima, padali smo i dizali se, razloge padova smo tražili u vlastitim propustima i svoje probleme smo sami rješavali, te zbog toga nećemo dozvoliti ni da uspjehe našeg kluba, bilo ko, pa ni gospodin Dudić, pripisuje nekim drugima ili nečemu drugom, kako se to perfidno i orkestrirano pokušava i na taj način blati ime našeg kluba.

FK Borac i FK Velež, kao klubovi renomirane tradicije i brojne armije navijača i simpatizera, oduvijek su imali korektne odnose i ne sumnjamo da će takvi da ostanu i u budućnosti, jer svi mi znamo da klub ne predstavljaju, niti mogu da naruše decenijski dobre odnose između klubova, neodgovorni i prolazni pojedinci, kao gospodin što je gospodin Dudić i slični njemu…