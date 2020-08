Banjalučki fudbaler Dragan Domuzin: Sestra mi je najveći motivator

Ovo je nova prilika za mene da restartujem karijeru i pokušam sve ispočetka, jer sam mnogo toga lošeg prošao prethodnih godina, rekao je mladi banjalučki fudbaler Dragan Domuzin (21), jedno od ovosezonskih pojačanja Kozare iz Gradiške.

U dosadašnjoj karijeri nije ga baš mazila sreće. U trenucima kada je njegova karijera trebalo da ide naprijed, prošle godine doživio je tešku povredu koljena. Tada je bio član austrijske ekipe FC Luštenau, koja je izborila povratak u viši rang (treća liga). Bio je važan kotač u svom timu sve do tog nesretnog trenutka, zbog kojeg je morao na višemjesečnu pauzu.

"Proveo sam jedan divan period u Austriji sve do tog peha koji me zadesio na kraju sezone. Imao sam fantastične uslove za rad i napredak. Naravno, početak je bio jako težak i nezgodan. Nije lako otići sam od kuće, novi jezik, država, ali s vremenom uspio sam se adaptirati. Upoznao sam mnogo prijatelja, naučio jezik i mogu da kažem da sam bio jako srećan u Austriji", ističe talentovani Banjalučanin.

Tada ni sanjao nije da će ga zadesiti jedna od najtežih povreda prednjih ukrštenih ligamenata, koja je zahtijevala operaciju.

"Povreda koljena je bila u pogrešnom trenutku, uopšte nisam pomišljao na to. Bio sam jako razočaran i tužan zbog toga i to ću pamtiti cijeli život. Bio sam svjestan koliko je ta povreda teška i koliko zahtijeva dug oporavak. Moram da kažem da sam imao izvanrednu podršku roditelja. Takođe zahvalan sam svojoj sestri, koja me uvijek motivisala i gurala da idem dalje. Jako je važno imati podršku od svojih najbližih", naglašava novi ofanzivac prvoligaša iz Gradiške i dodaje:

"Hvala svim ljudima iz FK Kozara koji su mi ukazali povjerenje. Nadam se da ću opravdati sva očekivanja i epitet pojačanja. Što se ekipe tiče, tu je većina mlađih momaka koji su željni dokazivanja. Ima dosta igrača koje poznajem odranije ili sam igrao s njima. Kada su u pitanju moje ambicije, želim da idem korak po korak jako strpljivo i pametno. Da vrijedno i marljivo treniram, čekam svoju šansu i da je iskoristim na najbolji mogući način. Daću sve od sebe i nadam se da ću što prije pronaći odgovarajuću formu."

Treba spomenuti da je bivšem igraču Krupe (bio kapiten U-19), Sport tima i Krajine sestra jedna od najtalentovanijih bh. košarkašica Dragana, koja je prošle sezone igrala elitni rang španske košarke. Inače, prvenstvo u Srpskoj počinje za vikend, a Kozara na otvaranju igra protiv Zvijezde 09.