Barak Bahar preuzima Crvenu zvezdu?

​Trener fudbalera Makabija iz Haife Barak Bahar preuzeće na kraju sezone Crvenu zvezdu i predvodiće beogradski klub u Ligi šampiona, saznaje Tanjug.

U pitanju je trener, koji je u avgustu prošle godine sa Makabijem izbacio Crvenu zvezdu iz plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Makabi je u prvom meču na svom terenu slavio sa 3:2, a u revanšu u Beogradu bilo je 2:2.

Iz Zvezde se nisu oglašavali po ovom pitanju s obzirom na to da Miloš Milojević ima ugovor i da je ekipa fokusirana na osvajanje još jedne "duple krune".

Istovremeno izraelski mediji prenose da je dogovor između Crvene zvezde i Bahara postignut.

Oni navode da je delegacija Crvene zvezde u kojoj su bili Marko Petrović, Marko Marin i Mitar Mrkela boravila u Haifi gdje je razgovarala sa izraelskim trenerom.

Lokalni mediji su objavili fotografije predstavnika Crvene zvezde, koji su boravili u Izraelu.

Crvena zvezda je ubjedljivo prva na tabeli Superlige Srbije sa 73 boda.

"Crveno-beli" poslije 27. kola u domaćem šampionatu imaju na prvom mjestu na tabeli čak 18 bodova više od drugoplasirane ekipe TSC iz Bačke Topole.

Crvena zvezda je izborila i plasman u četvrtfinale Kupa Srbije.

Bahar (43) je Makabi preuzeo 2020. godine, a prije toga je vodio Ironi Kirijat Šmonu i Hapoel Ber Ševu.

On je u Izraelu sa ova tri kluba osvojio deset trofeja. On ima ugovor sa Makabijem do 30. juna 2024. godine.