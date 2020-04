Baraž Lige nacija u septembru

Novi termini baraža UEFA Lige nacija, među kojima su, između ostalih, susreti Bosna i Hercegovina - Sjeverna Irska i Norveška - Srbija su od 3. do 8. septembra.

Zaključeno je ovo na juče održanoj video-konferenciji u organizaciji Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) na kojoj su učestvovali predstavnici svih 55 članica krovne fudbalske organizacije Starog kontinenta. Ovo je druga promjena tremina, nametnuta pandemijom virusa korona, koji je paralisao fudbal u svijetu, nakon što su na prethodnoj konferenciji održanoj sredinom marta utakmice doigravanja za plasman na Evropsko prvenstvo bile premještene za jun.

Iz UEFA su još jednom pokazali i odlučnost da se trenutno prekinuta klupska sezona ipak odigra do kraja, kako u nacionalnim prvenstvima, tako i u elitnim evropskim klupskim takmičenjima. Završnice evropskih kupova, Lige šampiona i Lige Evrope, pomjerene su za jul i avgust. Iz UEFA su izrazili očekivanja da će do tada virus biti uništen ili makar stavljen pod kontrolu. To praktično znači da na snazi ostaje preporuka UEFA da i sezone u nacionalnim ligama budu odigrane do kraja kada se pandemija završi, odnosno da se šampioni ne određuju za zelenim stolom. Pomjeranje završnice evropskih klupskih takmičenja za dva ljetna mjeseca izazvaće očekivano i određene odgode početka sezone 2020/21. jer se u julu i avgustu uobičajno igraju kvalifikacione utakmice evropskih kupova, a počinju i prvenstva u mnogim državama.

Međunarodna fudbalska asocijacija (FIFA) odlučno će reagovati na novonastalu krizu. Potvrdili su da pripremaju fond za pomoć svojim ugroženim članovima koje je pogodila finansijska kriza izazvana globalnim zdravstvenim problemom.

"Fudbalska zajednica širom planete je suočena sa ozbiljnim finansijskim problemima koji su izazvani širenjem virusa. FIFA je organizacija koja je finansijski snažna i takva ima dužnost i obavezu napraviti određene korake kako bi pomogla", saopštili su iz FIFA.

Iako zvanični podaci nisu objavljeni, neki od najuticajnijih svjetskih medija objavili su da krovna svjetska fudbalska organizacija u svojim rezervama ima vrtoglavih 2,7 milijardi američkih dolara.

"Možemo potvrditi da FIFA radi na izradi planova kako pomoći fudbalskoj zajednici u svijetu. Odluka je donesena nakon što je napravljena opsežna studija finasijskog utjecaja pandemije na fudbal", poručili su iz FIFA.