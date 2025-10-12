Barbarez i Memić pred Maltu: Prijateljski meč, ali s ozbiljnim pristupom

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras na Nacionalnom stadionu u "Ta' Kuali" igraju prijateljski meč sa Maltom.

Meč su najavili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Amar Memić.

"Svaka prijateljska utakmica donosi nešto i mi je ozbiljno shvatamo, kao da je kvalifikaciona. Donosi nam nove situacije koje želimo isprobati. Biće tu sigurno par novih igrača, mislim da svi savezi tako razmišljaju. Nadam se živoj utakmici, u kojoj bi svi imali volje da se nadigravaju", rekao je Barbarez.

Memić je između ostalog rekao:

"Mi idemo na pobjedu. Pripremili smo se i daćemo svoj maksimum. Vidjeli smo gdje smo griješili u prethodnoj utakmici i znamo šta trebamo da ispravimo. Imamo dobru grupu momaka koji imaju karakter. Svi smo tu jedan za drugog i bilo mi je lako da se uklopim", kaže memić.

Utakmica Malta - Bosna i Hercegovina na programu je večeras u 19 sati.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.