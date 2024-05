Barela postaje najplaćeniji Italijan u Seriji A

Fudbaler Intera Nikolo Barela uskoro će potpisati novi ugovor i postaće najplaćeniji italijanski igrač u Seriji A, prenijeli su italijanski mediji.

Kako je prenela ''Gazeta delo Sport'', Barela će imati godišnju platu od sedam miliona evra zajedno sa bonusima.

Njegov sadašnji ugovor ističe u junu 2026. godine, a direktor Pjero Ausilio rekao je prije nekoliko dana da će 27-godišnji fudbaler sredine terena vjerovatno potpisati novi ugovor prije njegovog saigrača Lautara Martineza.

