Barnet: Bejl je srećan u Realu, uživa u Španiji

Džonatan Barnet, menadžer fudbalera Gereta Bejla, izjavio je da će njegov klijent ostati igrač Real Madrida i da će u tom klubu želi da završi igračku karijeru.

"Bejl je veoma srećan u Madridu. Uživa u životu u Španiji i nema razloga da ne završi karijeru u Madridu. Finansijski se osigurao, ne samo sebe i djecu, već i unuke. Osvojio je skoro sve. Tačnije, osvojio je sve sa klubom jer nije realno da sa Velsom osvaja trofeje", rekao je Barnet za BBC.

Već izvjesno vrijeme mediji spekulišu da je reprezentativac Velsa na izlaznim vratima "Santjago Bernabeua", a Barnet je odbacio glasine da bi Bejl mogao da se vrati u Premijer ligu, pošto je godinama za njega zainteresovan Mančester junajted, a sada se Velšanin povezuje i sa Njukaslom.

"Ne mogu da povjerujem da bi on mogao da se vrati u Premijer ligu. To bi zaista bilo iznenađenje. Mislim da on o tome uopšte ne razmišlja. Veoma je srećan u Real Madridu", zaključio je Barnet.