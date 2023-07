Barselona potpisala perspektivnog brazilskog napadača

Mladi i perspektivni brazilski napadač Viktor Roke novi je član Barselone, potvrdio je pouzdani fudbalski novinar Fabricio Romano.

Ono što se najavljuje nedjeljama unazad, sada je dobilo potvrdu iz najpouzdanijih izvora - napadač Atletiko Paranenšea će postati novi član Barselone.

Barsa će platiti 35 miliona evra fiksno i 10 dodatnih kroz bonuse, ali treba istaći da će mladi Brazilac ostati u Atletiko Paranenšeu do januara 2024. godine, odnosno da će završiti tekuću sezonu u brazilskoj Seriji A.

Viktor Roke je trenutno drugi strijelac prvenstva sa sedam golova, uz to ima i dvije asistencije, i u Brazilu kažu da je on buduća prva "devetka" reprezentacije koju Brazilci čekaju godinama unazad.

On ima tek 18 godina, tako da je na početku karijere, a san mu je bila Barselona i zato je odbio ponude Pari Sent-Žermena i Mančester Junajteda.

"Blaugranin" inicijalni plan ostaje isti što je bilo veoma važno - Roke će nastaviti još pola godine da se razvija i stasava, te na najbolji mogući način završi sezonu u kojoj blista, a onda će neposredno prije svog 19. rođendana u februaru doći na "Kamp nou".

Ćavi Ernandes je želio da Brazilac dođe prije narednog ljeta kako bi na vrijeme počeo da uči od Roberta Levandovskog, jer i Deko kao sportski direktor i on vjeruju da Viktor Roke može da izraste u odličnog golgetera i prvu "devetku" Barselone.

Imaće najboljeg mentora, igraće u ekipi koja gaji napadački fudbal, i gdje su Brazilci tradicionalno ostavljali dubok trag.

Vitor Roque to Barcelona, here we go! Brazilian gem born in 2005 will play for Barça. #FCB Understand documents are also done! Agreement fixed as Barça and Athletico Paranaense are checking all contracts. ❗️Current plan is for Vitor to join Barça in January 2024. pic.twitter.com/yhH8gaBP5H