Barselona u ofanzivi na nesuđeno Liverpulovo pojačanje

Početak zimske pauze dolazi kao oaza za Barselonu. Ekipa Hansija Flika je iza sebe imala veoma naporan period, sa serijom izazovnih utakmica, a pobjeda protiv Viljareala rezultatom 2:0 omogućila je timu da predahne i zadrži četiri boda prednosti na čeku La Lige ispred Reala.

Trener katalonskog tima je poslije meča priznao koliko su napori ove sezone bili veliki.

“Mislim da smo ove godine prevazišli mnogo prepreka. Najvažnija stvar je način na koji ekipa trenira. Svi daju maksimum. To se vidi na treninzima. Potreban nam je odmor i da Božić provedemo sa porodicama. Mislim i na one koji nisu ovdje. Srećan Božić“, poručio je Nijemac.

Ova rečenica oslikava Flikov stav baziran na balansu između napornih obaveza i potrebnog odmora, ali i izazova koji ga čekaju u prelaznom roku. Povreda Kristensena nametnula je hitnu potrebu za pojačanjem u defanzivnom dijelu tima.

"Povreda Kristensena je tužna vijest. Želim mu brz oporavak. Odigrao je veoma dobro u Kupu kralja. Razgovaraću sa Dekom".

Flik je naglasio da će u dogovoru sa sportskim direktorom raspraviti dolazak novog centralnog defanzivca. Bez obzira na finansijska ograničenja, to će biti prioritet Barselone u zimskom prelaznom roku, uz očekivani povratak Ronalda Arauha koji bi trebalo da dodatno ojača odbranu.

Kao i uvijek, Barselona neće moći da se rasipa novcem. Problem je i finansijski fer-plej, koji ograničava klub u realizaciji velikih transfera. Imperativ je potera za povoljnijim rješenjima, pametnim transferima i strateškim potezima.

"Klub i dalje premašuje limit finansijskog fer-pleja, što mu ograničava mogućnost realizacije transfera", pojasnila je Marka.

Prema pisanju Sporta, Barselona već prati nekoliko imena, među kojima su Niko Šloterbek iz Borusije Dortmund i Pau Tores iz Aston Vile. Ipak, prioritet Dekovog transfer plana nalazi se u Londonu.

Sport navodi da je glavni arhitekta Barsinog prelaznog roka kao metu broj jedan označio Marka Gejija, koji je ljetos bio nadomak prelaska u Liverpul u transferu vrednom oko 40.000.000 evra.

Engleski reprezentativac ima ugovor sa Kristal Palasom do kraja sezone, a klub i trener Oliver Glazner nisu skloni njegovom odlasku ove zime. Ipak, 25-godišnji fudbaler može da pregovara sa zaintereseovanim stranama.

Barselona će u ovom poslu morati da se nadmeće sa Bajernom, Liverpulom, Realom i Mančester sitijem, ali ne namerava da odustane. Posebno jer u defanzivnom dijelu tima postoje očigledne slabosti koje zahtijevaju hitno rješavanje.