Barseloni propao plan "kusuranja" nepoželjnih igrača

Memfis Depaj je pokvario transfer u Juventus zbog prevelikih potraživanja, odbio je ponude Sevilje i Real Sosijedada, a juče je njegov agent pokušao da ga odvede u Čelsi, ali bezuspješno.

Đerar Romero je bio kolovođa, ali za njim čak i Fabricio Romano, što znači da se zaista nešto "kuvalo", ali, na kraju, dolaze samo Ektor Beljerin i Markos Alonso, dok je uz Seržinja Desta juče otišao i Pjer-Emerik Obamejang.

Sve vrijeme Depajov odlazak je bio ključ, iako se ne zna ko bi bio taj iznenadni novi igrač Barselone, Čelsi je procijenio da je Obamejang dovoljan i odbio je da dovede besplatnog Holanđanina.

Depaj se oglasio tačno u 23 časa, kada je završen prelazni rok u Engleskoj i putem društvenih mreža potvrdio da je odlučio da ostane u Barseloni.

"Odlučio sam da ostanem u Barsi! Potpuno sam posvećen da pomognem u ostvarenju naših ciljeva", poručio je Depaj.

I have decided to stay at Barça ! Fully committed to contribute to the club's sporting success.