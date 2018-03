Barsini igrači "prebili" Čelsi, a obezbjeđenje navijače

Barselona je sinoć na svom Kamp Nou odmjerila snage s londonskim Čelsijem u revanš susretu osmine finala Lige šampiona. Nakon 1:1 sa Stamford Bridža, sinoć su Katalonci slavili rezultatom 3:0.

Engleski mediji i navijači Čelsija nakon utakmice raspisali su se o incidentu koji se dogodio u završnici susreta. Prema svjedočenju navijača redari na stadionu u jednom trenutku napali su grupu koja je pokušavala da izađe s Kamp Noua.

Udarali su pendrecima svakoga ko se našao na putu, a prema riječima nekih navijača među njima su se nalazila i djeca.

"Bilo je užasno. Od samog početka redari su bili agresivni. Već dugo nisam vidio toliku količinu policije i obezbjeđenja, bilo ih je više nego u Bakuu i na gostovanju kod Fenerbahčea. Agresivno su nas pretraživali i tri puta su me hvatali za zadnjicu tokom pretresa. Naoružani čuvari od samog početka su nas gledali agresivno provocirajući sukob, iako za to nije bilo nikakvog povoda. Kada smo izlazili mirno sa stadiona jedan me gurnuo uz ogradu, a zatim su izvadili svoje pendreke i palice i počeli nas mlatiti", rekao je jedan navijač Čelsija.

On je dodao da je u grupi bilo i male djece.

"Pokušao sam da ih zamolim da prestanu jer mali dječak leži na podu, ali onda me je jedan od njih udario pendrekom po ruci. Nikoga nismo provocirali, ali oni su nastavili mlatiti. To nije bio samo jedan pokvareni redar, to je bilo organizovano, bio je to planiran napad! Idem na utakmice od sedme godine, ali ovako nešto još nisam vidio", rekao je on.

(Radiosarajevo.ba)