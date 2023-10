Bašić i Drina pred sarajevski derbi: Na Koševo po pobjedu

Vjerujemo da ćemo nadigrati i pobijediti, poručuju iz Fudbalalskog kluba Željezničar uoči 10. kola M:tel Premijer lige BiH u kojoj će u nedjelju gostovati kod ekipe Sarajevu.

Šef struke, Nermin Bašić i prvotimac, Amar Drina su oprimisti uoči meča sa gradskim rivalom.

„Utakmica sa Širokim bila je uvertira za najvažniju utakmicu sezone, a isto tako, prilika za izlazak iz krize. Atmosfera je sjajna na treninzima ova dva dana, osmijesi su tu. Međutim, nismo padali i kroz tih pet poraza, bili smo svi zajedno u klubu i mislim da smo mnogo toga naučili. Nije se mogao desiti prekid niza na bolji način. Nisu u derbiju bitne pozicije na tabeli, bitnije su neke druge stvari koje su u zraku, i mislim da ćemo se mi moći nadigravati sa Sarajevom“, rekao je Nermin Bašić.

Dodaje da kao trener mora iskontrolisati neke stvari.

„Prije svega mislim da ne smiju emocije otići u “fajt”. Ne smiješ emocijama pomesti na stranu strategiju za taj derbi. Ne možeš očekivati da se sve tvoje trenerske zamisli u derbiju sprovedu u djelo, ali moraš sprovesti bar neke osnovne. Znamo svi kolika je fluktuacija kadra bila u Sarajevu posljednih godina, mislim da su konačno posložili stvari. Drago mi je da su doveli trenera iz Slovenije, koji je odličan stručnjak. Za sve što su dosad uložili, ipak su samo gol više dali od Želje. Nije sve ni u parama. Imamo i mi svoje želje, znamo da možemo i vidjet ćemo gdje će završiti Sarajevo, a gdje Željo. Logično, igraju na Koševu i oni su favorit. Slažem se da imamo problem sa gostujućim utakmicama, ali mislim da derbi nije takva utakmica, nije to klasično gostovanje“, kaže Bašić.

Amar Drina ističe da je kriza rezultata iza „plavih“.

„Sigurno smo bili svjesni da smo imali loš niz i da je to uticalo na naše performanse gdje smo igrali lošije. Nadam se da će to nakon Širokog Brijega igrati dosta bolje. Atmosfera u svlačionici je dobra i kad imamo i kad nemamo rezultate, to se nikad neće poljuljati. Nadam se da ćemo uz dobru podršku publike ostvariti dobar rezultat u derbiju“, kazao je Drina.

