Bavarci žele da otkupe Perišića

Uprava Fudbalskog kluba Bajern i u karantinskim uslovima zbog pandemije virusa korona pravi planove za ljetni prelazni rok pa mediji ističu da su Bavarci spremni da otkupe Ivana Perišića od Intera.

Kako piše "Sport Bild", klub iz Minhena je spreman da proda trojicu važnih igrača, i to stopera Žeroma Boatenga i defanzivne veziste Havija Martinesa i Korentina Tolisoa. Njihovom prodajom klub bi nadoknadio određene gubitke iz ove sezone. U isto vrijeme Bavarci žele da otkupe ugovor Perišića. Trenutno se razgovara o visini transfera, a očekuje se da će se on kretati od 15 do 20 miliona evra.

Takođe, klub želi da produži ugovor s golmanom Manuelom Nojerom i napadačem Tomasom Milerom. Sudbina defanzivca Davida Alabe je neizvjesna, pošto Austrijanac ne želi da ostane u Njemačkoj.