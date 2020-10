Begović: Sjevernoj Irskoj pokazati da smo bolji i jači

Najveći kvalitet Sjeverne Irske je kolektivna igra, ne pojedinac. Očekuje nas teška utakmica, ali smo već igrali protiv njih i možemo pobijediti, rekao je Asmir Begović, golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koja će u četvrtak sa Sjevernom Irskom u Sarajevu igrati meč polufinala play-offa za plasman na Evropsko prvenstvo.

"Važna utakmica. Najbitnija za nas u posljednje vrijeme i za koju se dugo spremamo i znamo da je moramo odigrati kako treba odigrati", istakao je Begović, te dodao:

"Neće nas iznenaditi. Oni će se boriti do kraja, imaju dobru organizaciju u ekipi i kolektivnu odbranu. To im je snaga ekipe i prednost. Moramo biti strpljivi i imati kontrolu utakmice, ali kao i oni biti borbeni, pa pokazati kvalitet u pravim trenucima. Sjeverni Irci kolektivnom borbom dolazili su ranije do velikih rezultata, ali i pravili nam ne tako davno probleme u dvije utakmice Lige nacija kada smo ih pobijedili. Moramo im na terenu pokazati da smo bolja i jača ekipa".

Adnan Čustović, trener u stručnom štabu nacionalnog tima BiH, između ostalog, rekao je da "tek danas počinje ozbiljan rad". Smatra i da je BiH bolja ekipa od Sjeverne Irske, no da to treba dokazati na terenu.

"Neki igrači malo kasnije, jer nemamo dobre veze sada tokom pandemije COVID. Imamo i male povrede nekih, jučer je bio prvi uvodni trening i tek danas slijedi pravi rad. Vrijeme COVID-a težak je period za igrače. Neće nam biti lako protiv Sjeverne Irske. Sa njima smo imali i teške utakmice u Ligi nacija. Ipak, bolja smo ekipa. Trebao se spremiti na puno duela, agresivnosti. Gaje engleski stil igre i ne smijemo ih podcijeniti. Pokušat ćemo odabrati tim koji će ostvariti maksimum, tj. pobjedu. Naši navijači su najbolji na svijetu. Bit će ih malo, ali će biti dovoljno bučni", kazao je Čustović.

Utakmica polufinala baraža za plasman na EURO između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske igra se u četvrtak, 8. oktobra, na stadionu ”Grbavica” u Sarajevu s početkom u 20.45 sati.

Pobjednik će u finalu play-offa 12. novembra biti domaćin boljem iz duela Slovačke i Republike Irske, kada će biti poznata preostala četiri od 24 učenika Evropskog prvenstva, odnosno pobjednici četiri grupe baraža.