Bekam morao bježati sa utakmice (FOTO/VIDEO)

Dejvid Bekam je doživio da mora bježati sa fudbalske utakmice. Popularni "Beks" je došao gledati meč svog sina Romea koji je prije nekoliko dana potpisao za Brentford.

Nakon šest godina se Romeo (20) odlučio vratiti fudbalu, a sve mu je to omogućio otac Dejvid. Debitovao je u Britaniji u dresu drugog tima Brentforda.

David Beckham jumps over fence, escapes through bushes after watching son's debut for Brentford. Former Manchester United player, David Beckham, on Tuesday evening, made a bizarre getaway after watching his son Romeo make his debut for Brentford's second team (team B).