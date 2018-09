Bekam otkrio ime i grb svog novog kluba

Bivši engleski fudbaler Dejvid Bekam u srijedu je otkrio grb i ime svog novog kluba, čiji je većinski vlasnik.

Legendarni fudbaler danas je otkrio ime i grb svoje nove ekipe, koja je zvanično osnovana 28. januara 2018. godine.

Projekat se ranije predstavljao pod nazivima "Miami Vice" i "Miami Current", ali na kraju se ipak odlučio za "Inter Miami" ili punim imenom "Club Internacı̇onal de Futbol Mı̇amı̇".

Fudbalski klub, u vlasništvu Bekama, igraće u MLS-u od 2020. godine.

"Ovo je tako ponosan dan za mene i cijelu ekipu", rekla je bivša zvijezda Mančester Junajteda.

Istakao je da je predložio da se na ovaj način slavi i ime Majamija kao "istinske globalne lokacije koja pozdravlja i obuhvata sve kulture i zajednice".

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG