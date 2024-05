Belingem igrač sezone u La Ligi

Mnogo se očekivalo od njega, ali je uspio da premaši očekivanja. Džud Belingem je potpuno zasluženo osvojio nagradu za najboljeg igrača sezone u La Ligi.

Engleski vezista je imao debitantsku sezonu za pamćenje u Real Madridu. Uzeo je legendarnu peticu koju je nosio Zinedin Zidan i opravdao težinu dresa koji je nosio.

La Liga Player of the Season: Jude Bellingham. 19 goals, 6 assists on his first season in Spain for Real Madrid star. pic.twitter.com/bT3SeXy45R