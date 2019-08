Belodedić i Šabanadžović: Neka se ponovi Bari

Svaka čast, kapa do poda. Zvezde se digla iz pepela, neka se ponovi Bari, poručile su za "Nezavisne" legende Crvene zvezde Miodrag Belodedić i Refik Šabanadžović nakon što su "crveno-bijeli" treću godinu zaredom izborili plasman u grupnu fazu nekog od UEFA takmičenja.

Šampion Srbije je u šokantnoj penal završnici, koja nije bila preporučljiva za one sa slabijim srcem, nakon izvedena 22 jedanaesterca u 3. kolu kvalifikacija za Ligu šampiona eliminisao Kopenhagen. Nakon 1:1 u Beogradu, i u Kopenhagenu je tokom regularnih 90 minuta, ali i produžetaka bio isti skor. Uslijedila je rijetko viđena i dramatična penal završnica, u kojoj je bilo potrebno čak 11 serija kaznenih udaraca da se sazna ko će se sa švajcarskim Jang Bojsima boriti za ulazak u Ligu šampiona. Na kraju je bilo 7:6 za Zvezdu, navijači "crveno-bijelih" slave Milana Borjana, čudesnog čuvara mreže ekipe Vladana Milojevića, koji je Dancima skinuo čak tri penala, a i sam je bio strijelac jednog gola. Bila je to noć za nezaborav "crveno-bijelih", ali i veče u kojoj su mnogi fanovi ovog kluba bili na ivici živaca. Ni Belodedić nije sjedio mirno.

"U utorak sam bio ponosan i srećan. Gledao sam prenos, nervirao se, strepio, navijao i na kraju zadovoljno legao u krevet. Bila je to utakmica koja je u meni probudila sećanja, uspomene i vratila me u 1991. godinu i finale Kupa šampiona. U utorak je sve ličilo na taj meč, čiji je krajnji ishod zauvek promenio viđenje i doživljavanje fudbala na našim prostorima Balkana, ali i šire. Gledao sam između stativa maestralnog i neverovatnog Borjana, a kroz glavu su mi prolazile slike Dike Stojanovića. Zvezda se ponovo digla iz pepela, vratila svoj evropski sjaj i ovo je sad već ozbiljna priča. Godine u kojima je Zvezda bila na dnu i izbrisana s fudbalske mape Evrope su prošlost. Sada nema i ne sme da bude nazad. Treba ići jako, jače i neka se ponovi istorija i Bari", kaže Belodedić, dvostruki prvak Evrope sa Steauom i Crvenom zvezdom, te dodaje:

"Zvezda je sada klub za čije se ime ponovo zna u Evropi i treba biti i biće sigurno zamajac za region. Uvek je bilo i biće da kada jedan klub iz nekog dela sveta napravi nešto, automatski probudi i druge u okruženju. Mnogi su treneri, čelnici klubova i igrači, siguran sam, sinoć u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, pa i Bugarskoj i Rumuniji, gledali Zvezdu i Dinamo i sebi rekli - pa zašto ne bismo mogli i mi. Ova dva kluba pokazala su da nije nemoguće, da evropska takmičenja nisu rezervisana isključivo za one najbogatije i najveće."

Da je junak meča bio Borjan, slaže se i proslavljeni Refik Šabanadžović, ali dodaje da nije bio iznenađen njegovim izvedbama.

"On nije čovjek nego mačka. Ne pričam samo o penalima. Njegovo izdanje u 120 minuta utakmice može se upisati kao primjer za fudbalske udžbenike budućih generacija. Međutim, ja ništa manje od njega nisam ni očekivao. Još prošle godine sam bio zadivljen onim što on radi i može. Svaka čast, kapa do poda", naglasio je Šabanadžović.

Zvezdina legenda i član proslavljene generacije iz Barija dotakao se i uspjeha Dinama iz Zagreba, ali i očekivanja u nastavku takmičenja ova dva kluba.

"Ovo što već godinama radi Dinamo, sada i Zvezda, ja se nadam da će podići moral i bh. klubovima. Nadam se da Sarajevo može proći BATE, da će Željezničar na 'Grbavici' u narednim godinama biti domaćin velikih utakmica, Čelik, Borac..., tu su Zrinjski, Široki Brijeg. Za Zvezdu i Dinamo sada već možemo reći da su redovni učesnici grupnih faza, a ja im od srca želim da se ne zaustave na tome. Malo sreće u žrijebu i puno želje mogu ih odvesti i do nokaut faze. Ko god misli da ne mogu, neka se sjeti prošle sezone Liverpula", poručio je Šabanadžović.

U Kopenhagenu će dobro upamtiti ime Milana Borjana, a on kaže da ovo nije krajnji domet ove generacije "crveno-bijelih".

"Neverovatna noć za zvezdašku zajednicu. Treću godinu zaredom smo obezbedili igranje u grupnoj fazi evropskih takmičenja. Nećemo stati ovde, imamo još dve utakmice do Lige šampiona. Bože zdravlja da uđemo i da Srbija bude ponosna na nas. Moj prvi pogodak u Zvezdi... Posvetio bih ga porodici, ženi i sinu. Oni su moja snaga i stalna podrška. Cilj mi je bio samo da dam gol, a znao sam da ću da odbranim. Verovao sam u sebe, mnogo", rekao je Borjan i otkrio kako se pripremio za penal lutriju:

"Ostao sam staložen i skoncentrisan. Odradili smo stručnu analizu s trenerom golmana Dušanom Gašićem i u skladu s tim sam se trudio da pogodim stranu u koju će šutirati."

Osim Borjana, blistao je i Radovan Pankov, koji je ovog ljeta došao u Zvezdu i već je postao jedan od ljubimaca navijača. Utakmicu je počeo s klupe i u igru je ušao u 58. minutu, samo nekoliko minuta nakon što je Nemanja Milunović dobio crveni karton. Bio je jedan od najboljih na terenu i sve je krunio sa čak dva gola u penal seriji.

"Kada su se šutirali jedanaesterci bio sam smiren i siguran u sebe toliko da sam mogao svih 11 penala da šutiram. To je vrlina koja me krasi kao igrača, da mogu da ostanem skoncentrisan kad je najvažnije", istakao je Pankov i dodao:

"Odlučivali smo sami ko prvi šutira u sledećem krugu. Sam sam želeo da šutiram ponovo, osećao sam da mogu i drugi put da zatresem mrežu, što sam i uradio. Najbitnije je da smo pobedili, mi smo ekipa i svaki uspeh je delo čitavog tima."

Zvezda prvi meč s Jang Bojsima igra 21. avgusta u Bernu, a revanš je sedam dana kasnije u Beogradu. Ako prođe dalje, ulazi u grupnu fazu Lige šampiona, a u slučaju neuspjeha sa Švajcarcima, ostaje joj nastup u Ligi Evrope.

Ako prođe dalje, Zvezda će biti u četvrtom šeširu, a to znači da bi u teoriji iz trećeg šešira mogla da dobije zagrebački Dinamo, iz drugog Rela Madrid, a iz prvog prošlogodišnjeg pobjednika Liverpul.

Bonus po 50.000 evra

Čelnici Crvene zvezde su odlučili da nagrade fudbalere nakon što su preko Kopenhagena izborili plasman u plej-of lige šampiona. Oni sa najvećom minutažom će dobiti po 50.000 evra. Ukoliko eliminišu i Jang Bojs, nosiocima slijedi još jedan bonus od po 100.000 evra.

Zagarantovano 7.920.000 evra

Ulaskom u plej-of Lige šampiona i obezbijeđenim minimumom u vidu grupne faze Lige Evrope, FK Crvena zvezda je osigurala nagradu od 7.920.000 evra. Svi timovi učesnici plej-ofa dobijaju premiju UEFA od 5.000.000 evra, dok osigurana Liga Evrope podrazumijeva još 2.920.000 evra. To Zvezda trenutno ima zagarantovano. Ukoliko eliminišu Jang Bojs i drugi put zaredom plasiraju se u Ligu šampiona, inkasiraće 15.250.000 evra. Na tu sumu bi išla zarada od marketinških prava, prodaje ulaznica, rezultata...