Ben Jeder osuđen na uslovnu zatvorsku kaznu

Napadač Monaka, Visam Ben Jeder dobio je uslovnu zatvorsku kaznu od šest mjeseci i jedan dan od strane španskog suda zbog poreske prevare.

Francuski reprezentativac takođe je kažnjen s gotovo 134.000 evra zbog neispravnog plaćanja poreza u Španiji.

Ovaj 32-godišnjak igrao je za špansku Sevillu od 2016. do 2019. godine.

A Spanish court has given AS Monaco striker Wissam Ben Yedder a six-month suspended prison sentence and fined him 133,799 euros ($145,961) for tax offences during his time as a Sevilla player, court documents showed on Tuesday. https://t.co/IQD4aKlcsN