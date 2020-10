Bendtner: Trudnoj djevojci sam platio operaciju grudi da bi ćutala

Danski fudbaler Niklas Bendtner (32) je poznatiji po životu van terena nego na terenu, a sada su objavljeni novi detalji njegove autobiografije koji govore o odnosu sa djevojkama.

"Jedna od djevojaka s kojima sam bio mi je došla i rekla da je trudna, ali da postoji cijena koju mogu platiti kako bi se sve to riješilo i zataškalo. 'A šta to znači' upitao sam je znatiželjno. Rekla je da to znači da moram platiti nove grudi. Na kraju sam platio estetskom hirurgu da odradi posao,", rekao je fudbaler, a prenosi Index.hr.

Jedna djevojka mu je dolazila pod prozor stana.

"Sjećam se da je jedna od djevojaka bacila kamen kroz staklo mog Porschea. Bio sam u stanu i čuo je kako viče i vrišti, ali nisam htio izaći. Otišla je, shvatila je da je ne želim vidjeti i da nemamo o čemu razgovarati."

Dok je igrao u Arsenalu, išao je i u bordele, a kaže da su prostituke diskretne.

"Ponekad vas samo slikaju dok ležite goli i onda vas ucjenjuju. Traže novac kako te slike ne bi ugledale svjetlo dana. Ipak, drugačije je s prostitutkama, one vas uglavnom neće odati i sve se radi u diskreciji."