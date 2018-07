Beni Mekarti, legenda Južne Afrike za "Nezavisne": Od prve plate sam kupio majci kuću

Navijam za Hrvatsku, ali Francuska i Brazil imaju najbolje ekipe i imaju najveće šanse da osvoje Svjetsko prvenstvo, rekao je za "Nezavisne" legendarni Beni Mekarti, koji je jedan od najboljih fudbalera u istoriji Južne Afrike i sa ovom selekcijom je nastupao na dva Mundijala.

Dok traje prvenstvo u Rusiji, cijeli svijet je stao i sve oči su okrenute prema najvećoj zemlji svijeta. Mečeve naravno gleda i Mekarti, nekada fudbaler Porta, Ajaksa, Blekburna, a sada trener Kejptauna. U razgovoru za "Nezavisne" je kazao da bi volio da se Hrvatska popne na krov svijeta, ali i kritikuje selektora Zlatka Dalića.

"Hrvatska nije iznenađenje za mene. Imaju neke od najboljih igrača svijeta. Veoma su jaki i odlično igraju timski. Jedino razočaranje je što su poslali kući moga prijatelja i bivšeg saigrača Nikolu Kalinića. Bio sam ljut zbog toga", kaže Mekarti.

NN: Kalinić je u nekoliko navrata odbio da uđe u igru, a čini se da je sve kulminiralo protiv Nigerije?

Mekarti: Čitao sam i da nije bio skroz spreman. Imao je problema sa nogom i to trener mora da razumije. Ne kažem da je napravio dobar potez, ali minut prije kraja utakmice ni ja ne bih ušao. To je ponižavanje igrača. Znam da na Mundijalu svi žele na teren, ali trener ne treba da čeka minut prije kraja da uvede igrača. Šta neko može da napravi za minut - ništa. To je besmisleno.

NN: Da li Hrvatska na kraju može do trofeja?

Mekarti: Biće veoma teško, ali je moguće. Vidjeli smo da su mnogi favoriti eliminisani. Nema više Njemačke, Španije, Portugala, Argetnine... Šanse su sada mnogo veće. Hrvatska prvo mora da prođe Rusiju, a možda i najteži protivnik do finala može da im bude Engleska, koja nije mnogo jača od njih. Volim hrvatski tim, ali Francuska i Brazil imaju najbolje ekipe i imaju najveće šanse da osvoje trofej. Mnogima je Belgija favorit, ali je malo nedostajalo da ih eliminiše Japan.

NN: Belgije je izbjegla eliminaciju, ali kao što ste rekli, Njemačka, Španija...nisu. Takmičenje je vrlo uzbudljivo?

Mekarti: Ovo je jedno od najboljih prvenstava nakon dugo godina. Mnogi timovi koji nisu najbolji na svijetu napravili su rezultat i ostavili dobar utisak. Favoritima nije nimalo lako i utakmice su daleko od predvidivih. Nekada ste imali Njemačku, Španiju, Brazil, Argentinu...koji su uvijek bili u polufinalnu, ali to više nije slučaj. Fudbal je smo mnogo bolji.

NN: Osvajanje Svjetskog prvenstva sigurno je nešto najveće u karijeri igrača. Za Vas je to sigurno bilo osvajanje Lige šampiona sa Portom?

Mekarti: To je jedan od najboljih trenutaka u životu i karijeri. Igrali smo odlično. Nismo najveći tim na svijetu, ali smo imali odlične rezultate. Bio sam presrećan.

NN: Osim u Južnoj Africi igrali ste u još četiri zemlje (Holandija, Portugal, Španija i Engleska). Imali ste vrlo dobru karijeru, da li za nečim žalite?

Mekarti: To je teška riječ, ali ako bismo tako kazali, žalim što nisam ispunio puni potencijal koji sam imao. To je moglo da se desi kada sam imao priliku da potpišem za Čelsi kada je trener bio Žoze Murinjo. Dogovor je propao jer me moj klub nije želio prodati. Nažalost, ostao sam u Blekburnu umjesto da pređem u Čelsi.

NN: Sa Murinjom ste sarađivali u Portu. Da li i koliko se on promijenio?

Mekarti: On je uvijek bio odlična osoba, uvijek gladan uspjeha. Zato je jedan od najboljih trenera već godinama. Ima pobjednički mentalitet i svaki igrač s njim postaje bolji. On od igrača izvlači ono nabolje. Uspjesi govore sami za sebe. Ispunjava snove svim fudbalerima. S njim automatski postajete pobjednik.

NN: Kazali ste da ste se mnogo toga odrekli da biste uspjeli. Možete li da se prisjetite šta ste kupili od prve plate kao profesionalni fudbaler?

Mekarti: Prvu platu sam potrošio na kuću koju sam kupio majci u Afirici. Ona je uvijek bila uz mene i podržavala me. Bio sam veoma ponosan što mogu to da joj priuštim.

NN: Rođeni ste u siromašnom dijelu Kejptauna, koji je imao velikih problema da kriminalom?

Mekarti: Da, fudbal je za mene bio spas. Prve korake sam napravio sa pet godina. Kako sam postajao stariji, sve više sam na fudbal gledao kao na spas. Vodili smo veliku borbu sa gangsterima i fudbal je bio moj izlaz iz svega toga.

NN: Ipak prije nekoliko godina ste opljačkani u Johanesburgu. Pljačkaš Vam je prijetio pištoljem, da li ste bili uplašeni?

Mekarti: Da, bio sam uplašen. Imao sam uperen pištolj u glavu. Trudio sam se da ostanem miran, ali bio sam i veoma ljut. Radio sam naporno u životu, puno toga sam žrtvovao da bih omogućio dobar život porodici, roditeljima. Niko nema pravo da vas opljačka i uzme vam sve za šta ste radili cijeli život. Ne volim ljude koji ne poštuju druge i biraju lakšu opciju tako što pljačkaju ljude.

Želi trofej naredne sezone

NN: Tek jednu sezonu ste trener i to na klupi Kejptauna, gdje ste i počeli karijeru. Koliko ste zadovoljni rezultatima?

Mekarti: Prilično sam zadovoljan. Napravili smo dobar posao. Rastemo i postajemo sve bolji i jači. Ove godine želim da budemo još bolje plasirani i da osvojimo trofej u Kupu. Igramo fudbal i postajemo treneri jer želimo da osvajamo trofeje. Moja želja je da klubu pomognem da osvaja trofeje. Nedostaje mi igranje. Veoma je teško u nekim trenucima ne ući na teren. Kako vrijeme prolazi, naučiš da više nisi igrač, nego trener, i da moraš igračima da preneseš svoje znanje.

Sanja velikane

NN: Tek ste počeli trenersku karijeru, a sanjate o...?

Mekarti: Svi sanjamo o nečemu. San su mi trofeji, a najveći mi je da vodim Real Madrid, Barselonu ili Mančester junajted. To je konačni cilj. Svaka osoba koja je trener će vam reći da želi da trenira najveće klubove svijeta, a to su sigurno Real, Barselona i Mančester.

2 puta je da Južnom Afrikom igrao na Svjetskim prvenstvima, i to 1998. i 2002.

5 klubova promijenio je u Evropi, i to Ajaks, Seltu, Porto, Blekburn i Vest Hem.

38 golova postigao je za reprezentaciju i rekorder je nacionalnog tima.

2004. godine Beni Mekarti je sa Portom osvojio Ligu šampiona.