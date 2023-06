Benjamin Tahirović propustio jutarnji trening "zmajeva"

U Trening centru Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici, nakon dana pauze, danas su nastavljene pripreme fudbalske reprezentacije za predstojeće dvije utakmice za plasman na Evropsko prvenstvo protiv Portugala u Lisabonu i Luksemburga u Zenici na stadionu „Bilino polje“.

Selektoru Faruku Hadžibegiću danas na jutarnjem treningu na raspolaganju nije bio Benjamin Tahirović. Vezista Rome je zbog bolova u preponi i natkoljenici sa medicinskim timom otišao na ultrazvuk. Danas do kraja dana očekuje se da se ekipi priključi i kapiten Edin Džeko, koji je u subotu sa Intereom igrao finalnu utakmicu Lige šampiona protiv Mančester sitija.

Prvi put poziv u nacionalni tim dobio je napadač Tuluza Said Hamulić. Ovaj talentovani fudbaler nije krio oduševljenje zbog poziva među „zmajeve“.

„Veoma sam sretan što sam pozvan u reprezentaciju. Osjećaj je nevjerovatan i ovo je za mene ostvarenje sna. Prema onome što sam vidio ovdje mogu zaključiti da smo veoma dobra grupa. Osim igračkih kvaliteta, moram istaći da su suigrači veoma srdačni i da su me prihvatili na najbolji način. Tako da se osjećam dobro ovdje, kao dio porodice i ne postoji drugo mjesto gdje bih želio da budem u ovom trenutku“, rekao je Said Hamulić.

Ističe da je ekipa spremna za predstojeće izazove.

„Naša reprezentacija je uvijek imala reputaciju fizički jakog i spremnog tima. Radimo jako na treninzima i u veoma smo dobroj kondiciji. Ja sam takođe spreman i sa te strane sigurno nećemo imati problema u predstojećim utakmicama“, dodao je Said Hamulić.

Prokomentarisao i narednog protivnika. Reprezentacija BiH će 17. juna gostovati selekciji Portugala u Lisabonu, a tri dana kasnije ugostiće Luksemburg u Zenici.

„Portugal ima odličan tim, sa mnogo zvijezda i kvalitetnih igrača. Međutim, mi smo tim koji ima zajedništvo i to može biti naša prednost protiv svakoga, pa tako i protiv Portugala. Ne kažem da će biti lako, ali ništa nije nemoguće. Ako budemo igrali svi za jednog, možemo doći do povoljnog rezultata“, smatra Said Hamulić.

Vjeruje da „zmajevi“ mogu napraviti veliki rezultat u ovom ciklusu.

„Smatram da ovaj tim konačno može ostvariti san i plasirati se na Evropsko prvenstvo. Pred nama je dug i težak put u ovim kvalifikacijama, ali vjerujem da možemo napraviti uspjeh i ostvariti plasman na EURO u Njemačkoj. Borićemo se za to do posljednjeg sudijskog zvižduka u ovim kvalifikacijama“, dodao je Said Hamulić.