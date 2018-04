Benzema: Ne pjevam himnu jer poziva na rat

Fudbaler Real Madrida Karim Benzema objasnio je zbog čega ne pjeva himnu Francuske na utakmicama nacionalnog tima.

Benzema je u posljednje vrijeme na udaru kritika zbog nešto slabije forme, svojevremeno je bio kritikovan zbog svađe Matjuom Valbuenom, ali i zbog toga što ne pjeva "Marseljezu".

Benzema smatra da je kritika dobrih igrača "ono što prodaje novine".

"Ako slušate riječi Marseljeze, to nije ništa drugo nego poziv da se ide u rat i to mi se uopšte ne sviđa", objasnio je Benzema za Marku. Himna Francuske je nastala u dobra Francuske buržoaske revolucije i zaista je poziv na otpor tiraniji.

Benzema je dodao da mu je mnogo puta, kada bi bio predmet kritika, pomogao predsjednik kluba Florentino Peres. Francuz je u madridskom klubu od 2009. godine i prelaska iz Liona. Tokom devet godina na Santjago Bernabeu kritika je bilo podosta.

"Velike igrače uvijek kritikuju, to prodaje novine. Ako odigram loše nisu mi potrebne vijesti da bih to vidio. Uvijek dajem sve od sebe i ne zanima me šta pišu u vijestima. Stvarno me ne dotiče", kaže Benzema.