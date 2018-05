Benzema i Novas odveli Real u novo finale Lige šampiona

Fudbaleri Real Madrida plasirali su se u treće uzastopno finale Lige šampiona pošto su poslije dvomeča izbacili minhenski Bajern ukupnim rezulatom 4:3.

Real je poslije pobjede od 2:1 u Minhenu izdržao nalete rivala na svom terenu i remizirao rezultatom 2:2, najviše zahvaljujući Karimu Benzemi i Kejloru Navasu.

Francuski napadač postigao je oba pogotka u revanšu, dok je golman briljirao u oba susreta i obezbjedio svojoj ekipi da se bori za treći uzastopni pehar šampiona Evrope.

Utakmica na Santjago Bernabeuu počela je u brzom ritmu i gosti su šokirali domaće navijače već u trećem minutu, a strelac je, kao u prvom meču, bio Džošua Kimih.



Riberi je proigrao Levandovskog ispred kaznenog prostora, koji je odložio na desnu stranu. Miler je centrirao, Serhio Ramos očajno reagovao i lopta je pala na nogu Kimiha kojem nije bilo teško da pogodi za 0:1.



Real je ubrzo uzvratio preko Kristijana Ronalda, a onda samo nekoliko minuta po primljenom golu, došao do izjednačenja. Činilo se da ne mogu nikako da pronađu rupu u odbrani rivala, ali je onda Marselo pogodio u glavu Karima Benzemu koji na drugoj stativi šalje loptu u mrežu.



Od tog trenutka se igralo u talasima, ali su ponovo Bavarci bili ti koji su više pritiskali i imali bolje šanse. Najbolje su u jednom napadu propustili Robert Levandovski i Hames Rodriges, kada je bilo potpuno nevjerovatno da nisu zatresli mrežu, dok je na drugoj strani Marselo bio najbliži da donese preokret.



U finišu je lijevi bek Kraljevskog kluba igrao rukom u kaznenom prostoru na centaršut Kimiha, ali sudija Džunejt Čakir nije reagovao i na pauzu se otišlo sa 1:1.

Drugo poluvrijeme počelo je šokantno za goste koji su primili nevjerovatan pogodak poslije nekoliko sekundi. U prvom napadu u nastavku Toliso je vratio loptu do golmana Ulrajha koji je kasno shvatio da ne može da je uhvati rukama i potom se okliznuo. Ona ga je prošla, a Benzema ga pretrčao i samo je ubacio u praznu mrežu za 2:1.



Očekivano, to je uticalo na goste koji su prepustili inicijativu rivalu i u tom periodu je Real propustio da prelomi susret. Promašivali su Marselo i Ronaldo, pa je kazna stigla nakon nešto više od sata igre.



Zile je centrirao sa desne strane na penal, na loptu je naletio Hames Rodriges čiji prvi pokušaj je izblokiran. Međutim, on stiže da pokupi odbitak i šalje ga kroz noge Navasu za 2:2!



Tek tada je prava drama počela – ekipa Jupa Hajnkesa je iznova i iznova napadala, ređala šanse, ali je posljednji udarac falio. Osim toga, Real je na golu imao nevjerovatnog Kejlora Navasa koji je odigrao meč karijere.



Kostarikanac je u nekoliko navrata branio čiste golove i odveo klub u 16. finale Lige šampiona. Do sada su osvojili 12 titula, a sigurno je da će biti favoriti za još jednu.



Tamo će ih čekati pobjednik dvomeča između Rome i Liverpula – Englezi imaju prednost od 5:2 sa Enfilda.

(B92)