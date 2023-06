Benzema se golom oprostio od Reala

Fudbaleri Reala i Atletik Bilbaoa odigrali su večeras u Madridu bez pobjednika, 1:1. u meču posljednjeg, 38. kola La Lige.

Atletik je imao priliku da povede u 10. minutu, ali je golman Reala Tibo Kurtoa odbranio penal Mikelu Vesgi. Gosti su ipak poveli u 49. minutu preko Oihana Sanseta.

Real je do izjednačenja stigao u 72. minutu preko Karima Benzeme, koji je bio precizan sa penala. Bio je to njegov 355. gol u dresu Reala u svim takmičenjima. On je zamijenjen dva minuta kasnije, a ovacijama je ispraćen od strane navijača Reala. Benzema je ranije danas saopštio da napušta Real poslije 14 godina provedenih u dresu madridskog kluba.

Majorka je pobijedila Rajo Valjekano 3:0, dok je Osasuna na svom terenu nadigrala Đironu 2:1. Real Sosijedad je na svom terenu savladalo Sevilju 2:1, dok su Viljareal i Atletiko odigrali 2:2.

Real je sezonu završio na drugom mjestu na tabeli sa 78 bodova, dok je Atletiko treći sa 77. Barselona je prva sa 88 bodova uz meč manje.