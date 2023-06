Benzemu na predstavljanju dočekalo 65 hiljada navijača (VIDEO)

Na stadionu "Kralj Abdullah Sport City" u toku je predstavljanje novog igrača Al-Itihada, Karima Benzema, kojem pristustvuje čak 65 hiljada navijača ovog kluba.

Nekadašnji as madridskog Reala prije dva dana je potvrdio kako je odlučio svoj fudbalski put nastaviti upravo u Saudijskoj Arabiji.

Time je francuski napadač nastavio niz prekaljenih asova koji svoje karijere nastavljaju na arapskom poluostrvu.

Pravu ludnicu na tribinama izazvao je nakon što je na stadion donio Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg fudbalera Evrope, koja mu je pripala prošle godine.

It’s weird seeing Benzema in Al-Ittihad jersey, but man what a freaking presentation. Benzema actually owns the streetspic.twitter.com/Yg8q9qLLP4