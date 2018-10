Beograd od Pariza traži informacije o napadu na navijače Zvezde

Srbija će od Francuske tražiti informacije o incidentu i imena huligana koji su u Parizu napali navijače Crvene zvezde poslije fudbalske utakmice sa Pariz Sen Žermenom.

"Srbija traži imena tih bandita. Kao što smo mi uredno slali izveštaje kao država Francuskoj za one koji su progonili i učestovali u ubistvu Brisa Tatona, tražimo isto to od njih. Ovde nije došlo do težih posledica, ali tražićemo sva imena onih koji su napadali navijače", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Vučić je rekao da će Srbija tražiti da vidi i na koji način su ti "kriminalci sa motkama" kažnjeni.

"Valjda im je teško palo što ih niko nije primetio na stadionu, pa su zato rešili da iskale bes na `Zvezdinim` pristalicama. Ako se neko od tih huligana sa fantomkama pojavi ovde, nastavićemo dalju saradnju sa francuskim službama", rekao je Vučić.

Francuski mediji javili su da je nakon fudbalske utakmice koja je u srijedu odigrana u Parizu između "Pariz Sen Žermena" i "Crvene zvezde", oko stadiona "Park prinčeva" došlo do sukoba između policije i nekoliko stotina osoba sa kapuljačama na glavama.

Navodi se da su navijači francuskog tima prvi napali i da su išli po gradu da traže "Delije". Jednog su šutirali dok je ležao na zemlji, dok je drugi okrvavljen primijećen ispred jednog bara.