Berluskoni grmi: Vratite mi Milan!

Bivši premijer Italije Silvio Berluskoni oštro je kritikovao rad trenutne uprave Fudbalskog kluba Milan.

Berluskoni, pod čijom vladavinom su "rosoneri" postigli najveće uspjehe, smatra da je situacija veoma loša i da bi bilo najbolje kada bi on ponovo mogao da vodi klub.

Silvio se osvrnuo na izjavu izvršnog direktora Ivana Gazidisa kako je "Eliot menadžment" uspio da spasi klub koji je bio na ivici bankrota.

"Bankrot? To su fraze koje bi neko trebalo da kaže samo ako ulazi u toalet i zatvori prvi vrata. A na to pitanje kako da Milan opet učinimo velikim, opet komplikujemo stvari, a one su proste, vratite klub nazad u ruke Silvija Berluskonija", izjavio je Berluskoni za "Tele Lombardija".

Milan i Inter sada rade na projektu izgradnje novog stadiona, što je prethodno bila Berluskonijeva ideja koju je kasnije napustio.

"To su dobri projekti, siguran sam da će to biti prelijepa i moderna arena. Mi volimo 'San Siro' jer smo tu osvojili sve, svaki gledalac ima dobar pogleda i nadam se da će se rješenje naći kako bi se spriječilo rušenje stadiona. U suprotnom, predložio bih čelnicima grada da tu igra Monca".

On je sada vlasnik upravo ekipe Monce. Nedavno je rekao kako bi njegov sadašnji klub u prijateljskom meču pobijedio Milan sa 3:0.

"Bila je to šala, ne poznajem lično Marka Đampaola i Stefana Piolija, tako da ne bih komentarisao stvari oko smjene trenera", zaključio je Berluskoni.

