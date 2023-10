Bez poštovanja za GOAT-a, pljunuo ga u facu (VIDEO)

Lionel Mesi je propustio posljednjih petnaestak dana akcije zbog problema sa povredom, ali se na teren vratio nedavno u porazu svog Inter Majamija od Sinsinatija. To je bila odlična uvertira za nastup u dresu sa nacionalnim grbom.

Argentina je protiv Paragvaja došla do treće pobjede iz isto toliko mečeva kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a jedan od najboljih, ako ne i najbolji ikada, na terenu je proveo 40-ak minuta.

Nije Mesi imao sreće da postigne gol, pogodio je prečku iz kornera i stativu iz slobodnjaka, ali nisu to momentu po kojima će se pamtiti njegov nastup.

Fudbaler Paragvaja Antonio Sanabrija u završnici je ušao u raspravu sa Leom, međutim problema ne bi bilo da se na tome sve završilo.

Igrač Torina je koji sekund kasnije pljunuo Mesija i tako zgrozio čitav fudbalski svijet.

Poslije meča Argentinac je izjavio da ne zna ko je Sanabrija i da ne želi da pridaje značaj njegovom potezu.

"Rekli su mi u svlačionici da me je neko od njih pljunuo. Ne želim da dajem na značaju tom potezu jer će on ići okolo i pričati o tome što je još gore. On će sebe učiniti poznatim", izjavio je Mesi.

Sudija Rafael Klaus nije vidio pomenutu situaciju pa je Paragvajac prošao bez kartona, ali moguće je da će određenu kaznu dobiti naknadno.

