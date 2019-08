Bez velikih transfera – završen prelazni rok na Ostrvu

Posljednji dan prelaznog roka u Velikoj Britaniji nije nam donio veliki broj uzbuđenja.

Tačno u 18 časova zatvorena je pijaca na Ostvru, a mnogi ljubitelji fudbala razočarani su kako se sve završilo u Premijer ligi.

Poznato je da klubovi imaju produženi rok do 20 časova, međutim do 18 su morali da predaju svu dokumentaciju. Mančester junajted potvrdio je odlazak Romelua Lukakua i poželjeli su mu sreću u Interu, međutim zamjenu za Belgijanca nisu doveli. Spominjao se Mandžukić, ali je dogovor propao.

Totenhem je cijeli dan bio u potrazi za Paolom Dibalom, ali je Argentinac odbio da pređe u London i u novoj sezoni nosiće dres Juventusa.

Ranije u toku dana Arsenal je potvrdio dolazak Davida Luiza iz Čelsija, a u poslednjim trenucima potvrđen je dolazak i Kirena Tirnija iz Seltika. Transfer je vrijedan 27 miliona evra, a Tirni igra lijevog beka.

Everton bi mogao da bude veliki gubitnik prelaznog roka jer nisu uspeli da dovedu Vilfrida Zahu iz Kristal Palasa. Zbog toga su se okrenuli Aleksu Ivobiju, međutim pitanje je da li će do 20 časova uspeti da završe posao. Pored toga, "karamele" su izvisile i za štopera Markusa Roha, koji ostaje u Junajtedu.

Deni Drinkvoter napustio je Čelsi i nosiće dres Burnlija, Sesenjon je ranije u toku dana došao u Totenhem... U principu, to je to, ali postoji mogućnost da se desi još neki veliki transfer do 20 časova.

