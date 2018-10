BiH na "Grbavici" dočekuje Sjevernu Irsku

Iako teoretski u ponedjeljak ne može osigurati prvo mjesto, fudbalska reprezentacija BiH večeras na "Grbavici" može napraviti vjerovatno ključni korak ka plasmanu u elitnu A diviziju Lige nacija. Zato će im biti potrebna pobjeda u susretu 3. kola Grupe 3 Lige B nad Sjevernom Irskom, koju bi definitivno gurnuli ka nižem rangu - Ligi C.

"Zmajevi" nakon dva uvodna trijumfa u Belfastu protiv Iraca (2:1) i Zenici nad Austrijom (1:0) u dobrom raspoloženju i sa liderske pozicije dočekuju Sjevernu Irsku, koju bi samo pobjeda ostavila u igri da se ravnopravno bori za mjesto koje vodi u viši rang. Izabranici Roberta Prosinečkog u nizu su od sedam utakmica bez poraza, što ih je dovelo da i po kladionicama budu apsolutni favoriti (kvota na BiH se kreće između 1,50 i 1,60). Ipak, bh. fudbaleri moraju biti oprezni, jer su Irci u onom prvom meču pokazali koliko mogu biti neugodni.

"Navikao sam na taj stil igre. Oni su dobra ekipa. Prije dvije godine su bili na EP. Znamo da su ozbiljni, igraju čvrsto, jako, tako da moramo biti spremni na to. Mi imamo kvalitet i ako dobro odradimo svi svoje zadatke, mislim da možemo ostvariti pozitivan rezultat", poručio je golman bh. tima Asmir Begović, koji se vratio u bh. selekciju na prijateljskom susretu protiv Turske (0:0).

Prosinečki, koji je protiv Turaka dao šansu većini fudbalera, najvjerovatnije neće puno mijenjati u odnosu na susret protiv Austrije. Očekuje se možda jedna promjena, i to u zadnjoj liniji, gdje bi se u početni sastav vratio Ognjen Vranješ. S druge strane, Sjevernoirci su svjesni da je pred njima posljednja šansa da uhvate voz sa dvije prvoplasirane reprezentacije.

"Biće ovo težak izazov za nas. BiH se nalazi u sjajnoj poziciji i sigurno je u prednosti s obzirom na to da su imali 24 sata više za oporavak. Imaju šest bodova i biće jako teško doći do pobjede. Mi moramo pokušati unijeti malo svježine u tim i napraviti neke promjene", istakao je selektor Majkl O'Nil, koji ima problema sa sastavljenjem tima, s obzirom na to da neće moći računati na napadača Vila Griga, dok je upitan nastup i ofanzivca Kajla Lafertija.

Utakmica 3. kola Lige nacija između BiH i Sjevrne Irske igra se u ponedjeljak sa početkom u 20.45 uz direktan prenos na Novoj BH. Inače, večeras će biti odigrano još nekoliko susreta, a najviše pažnje privlači duel iz Lige A između Španije i Engleske. Još se sastaju, Liga A: Island - Švajcarska, Liga C: Estonija - Mađarska, Finska - Grčka, Liga D: Bjelorusija - Moldavija i Luksemburg - San Marino.

Liga B

Grupa 3

1. BiH 2 2 0 0 3:1 6

2. Austrija 2 1 0 1 1:1 3

3. S. Irska 2 0 0 2 1:3 0