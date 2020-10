BiH nakon velike drame šokantno poražena na Grbavici i ostala bez EP

Fudbalska reprezentacija BiH neće igrati naredne godine na Evropskom prvenstvu. Bh. fudbaleri su večeras na "Grbavici" iznenađujuće i šokantno poraženi od selekcije Sjeverne Irske u polufinalu baraža Lige nacija. Tako je propuštena istorijska šansa da se "zmajevi" dokopaju prvog nastupa na EP s obzirom na to da je i finalni meč baraža trebalo da igraju na domaćem terenu.

Bila je to dramatična utakmica koja je odlučena tek nakon 120 minuta igre (1:1) i izvođenja penala (4:3). U penal lutriji sreća je pogledala Sjevernu Irsku, koja je otišla u finale baraža, a BiH ostavila bez šansi za Euro.

Puleni Duška Bajevića dobro u otvorili utakmicu i zaprijetili već u petoj minuti. Pjanić je izveo korner, Saničanin je bio najveći u skoku, ali je lopta otišla visoko preko gola. Terensku incijativu i sjajnu igru na početku utakmice "zmajevi" su krunisali u 12. minuti. Cipetić je prošao po desnoj strani, uposlio Radeta Krunića, koji sa desetak metara matira golmana gostiju za veliko slavlje oko 2.000 navijača na stadionu "Grbavica".

Od tog trenutka gosti su se probudili, tako su samo dvije minute kasnije opasno zaprijetili. Megenis je bio u velikoj šansi, šutirao je glavom, a Šehić panterski odbranio i sačuvao vođstvo bh. tima. U 24. minuti Pjanić je iz trka pokušao iz daljine, ali je bio neprecizan. U 29. minuti dobra akcija bh. fudbalera, a nakon novog udarca Pjanića lopta je završila u korneru. Pet minuta kasnije novo uzbuđenje pred golom Sjeverne Irske. Džeko je pronašao Krunića, ali ovaj put udarac fudbalera Milana ukrotio je golman Farel. Na samom kraju prvog dijela Savil je imao ozbiljnu priliku za poravnanje, ali je šutirao preko gola.

Gosti u bolje otvorili drugo poluvrijeme. Već u 54. minuti stigli su do poravnanja. Bile su to dvije velike greške u odbrani BiH, a njih je kaznio Mekgin, koji je rutinski savladao Šehića. Samo dvije minute kasnije gosti su mogli do preokreta, ali je Mekner bio neprecizan. Odmah na drugoj strani Krunić je imao veliku šansu, ali je golman sjajno odbranio. U tim trenucima utakmica se otvorila, Irci su bili sve opasniji.

U 62. minuti sreća je bila saveznik gostiju. Pjanić je izveo sjajno slobodnjak, ali je pogodio prečku. U tim trenucima bh. tim je krenuo na sve ili ništa, gol gostiju je bio pod opasadom. U 64. minuti Hadžiahmetović je oprobao udarac, ali golman gostiju sjajno brani, a nakon kornera Saničanin je ozbiljno zaprijetio. Tri minute kasnije ponovo sjajna akcija, ovaj put Cimirota zaustavlja Farel. Već u 69. minuti nova velika šansa, ali sada je Džeko bio neprecizan, baš kao i Višća tri minute kasnije.

Do kraja nešto opreznija igra, pa se ušlo u produžetke. Dodatnih 30 minuta počelo je dobrom prilikom za Sjevernu Irsku, Džons je šutirao, a Šehić još bolje odbranio. Minut kasnije Višća šutirao, ali Farel ponovo na mjestu. Do kraja bez uzbuđenja, pa je pobjednik odlučen nakon jedanaesteraca.

U penal lutriji tragičari su bili rezervista Hajradinović i Višća, prvom je golman gostiju odbranio udarac, a drugi je pogodio prečku. Zatim je Sevil vratio nadu, pogodio je prečku, Džeko je poravnao, ali je onda Sjevernu Irsku u finale odveo Bojs.