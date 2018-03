BiH večeras protiv Senegala: Smanjite greške iz Razgrada

Pogreške koje smo pravili u Razgradu protiv Bugarske treba smanjiti na minimum, poručio je Robert Prosinečki, selektor fudbalske reprezentacije BiH, koja će večeras u Lavru odigrati prijateljsku utakmicu protiv Senegala.

U praktično svojoj prvoj utakmici koju su "zmajevi" igrali u najjačem sastavu predvođeni novim selektorom najviše su griješili u fazi odbrane. Ipak, Prosinečki, kojeg do početka kvalifikacija za Evropsko prvenstvo i Ligu nacija čeka još nekoliko pripremnih mečeva sa Španijom, Južnom Korejom, Crnom Gorom, Turskom..., trenutno nije zabrinut zbog propusta.

"Ove prijateljske utakmice služe upravo za to da vidimo gdje eventualno škripi. Kroz ove susrete tražimo i stvaramo novi sustav igre, a sve u cilju da pogrešaka ne bude u ozbiljnim i važnim utakmicama kvalifikacija. Moram naglasiti da sam većim dijelom igre mojih nogmetaša protiv Bugarske bio veoma zadovoljan i očekujem da to ponove sa Senegalom", rekao je juče za "Nezavisne" selektor BiH.

Pozitivno je da su njegovi puleni i pored grešaka u Razgradu ostvarili pobjedu(1:0).

"Mi smo veoma kratko skupa. Još se praktično upoznajemo i nakon samo dva-tri odrađena treninga možda se i nije moglo očekivati nešto više. Protiv Senegala u utorak naveče imaćemo i bolje vremenske uvjete za igru, očekuje se i veća posjeta navijača. Sve će to utjecati da odigramo puno bolje, kvalitetnije, uigranije i na kraju krajeva smanjimo te neke pogreške", kazao je selektori BiH i dodao:

"Iako nije u prvom planu, nije nevažno to što smo pobijedili Bugarsku. To nam je i te kako podiglo samopouzdanje i raspoloženje pred Senegal, koji je učesnik Svjetskog prvenstva i biće nam odličan test."

Ukoliko dobije priliku duel sa Senegalom za Ervina Zukanovića biće 24. u dresu sa državnim grbom.

"Ova reprezentacija sada igra u novom sistemu, selektor nešto drugo traži od nas tako da prva utakmica nije baš bila onakva kako smo očekivali. Slijedi Senegal, što je odlična prilika da se dodatno uigramo i pokažemo da radimo ono što selektor zahtijeva. Malo nam treba vremena da se naviknemo na novi sistem igre, ali to neće biti teško jer svi želimo da ostvarimo cilj, da odemo još na veliko takmičenje. Puno nam znače ove prijateljske utakmice, jer nije isto u klubu, gdje svakodnevno vježbaš različite stvari, i u reprezentaciji, gdje se sakupljamo nekoliko puta godišnje. Zato će nam sve ove provjere dobro doći", poručio je Zukanović.

Utakmica Senegal - BiH je večeras na stadionu "Okean" u 20 časova (Face TV).

Koulibali čuva Džeku

Večarašnji ogled u Levru biće i prilika za ponovni susret stopera Napolija Kalidoua Koulibalija s Edinom Džekom. Njih dvojica dobro se poznaju iz Serija A, gdje je Senegalac već imao priliku čuvati bh. golgetera.

"Poznajem dosta fudbalera BiH jer igramo u istoj ligi. Najbolje poznajem Džeku, koji je svjetska klasa, ali nemam pritiska da igram protiv njega", kazao je Koulibali.

"Zmajići" jurišaju na vrh tabele

Mlada fudbalska U21 reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Vaduzu protiv Vršnjaka iz Lihtenštajna odigrati sedmu utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo naredne godine u Italiji.

Za pulene selektora Vinka Marinovića uoči susreta s autsajderima Grupe 8 računica je jasna. U obzir dolazi samo pobjeda, kojom mogu prestići Rumune, s kojima su trenutno bodovno izjednačeni na vrhu tabele. Uz to samo uz pozitivan rezultat iz Vaduza sve dosadašnje dobre partije mogu dobiti potpunu vrijednost. Na gostovanje su otputovali na krilima važne pobjede prošlog petka protiv Velsa (1:0).

"Pobjede nad Velsom su nam podigle samopouzdanje i dokazali smo da ova ekipa ima kvalitet za nešto više. Na nama je da to i dalje pokazujemo. Utakmica s Lihtenštajnom će biti teška jer možemo dosta dobiti, ali isto tako i izgubiti. Moramo biti na nivou prethodnih mečeva, dati svoj maksimum i pobjeda neće biti upitna. Ne smijemo se opustiti bez obzira na to ko je protivnik jer nismo još završili posao. Cilj nam je plasman na Euro i svi smo na to fokusirani", rekao je mladi bh. reprezentativac Kerim Memija.

Poziv na oprez uputio je i selektor Marinović. Od svojih izabranika očekuje disciplinovanu i borbenu igru svih 90 minuta.

"U odličnoj smo poziciji, na pravom smo putu, ali sve to možemo prosuti samo jednim kiksom. Kao i pred meč s Velsom, i sad kažem da moramo biti čvrsto na zemlji. Ima još dosta da se igra. Euforije ne smije biti. Pokazali smo da ova generacija ima kvalitet i mogućnost za visoke domete, ali samo uz profesionalan pristup u svakoj utakmici bez obzira na ime protivnika", kaže Marinović.

Rumunija i BiH vode u grupi sa 12 bodova. Slijede Portugal sa 10, ali i utakmicom manje, zatim Vels i Švajcarska sa sedam, te Lihtenštajn bez bodova. Utakmica Lihtenštajn - BiH igra se večeras od 18 časova.