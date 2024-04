"Biće podneta prijava protiv Partizana"

Miroslav Sever, disciplinski inspektor FSS, najavio je disciplinsku prijavu protiv pojedinaca iz FK Partizan, zbog komentarisanja suđenja poslije 173. vječitog derbija.

Crno-bijeli su bili nezadovoljni kako je Pavle Ilić dijelio pravdu u porazu od Crvene zvezde (3:2), te otišli i toliko daleko da bi posljedično tome mogli da odbiju da izađu na teren u meču polufinala Kupa koji se igra u srijedu.

Zbog komentara na račun rada Kragujevčanina, postupak može da pokrene Sudijska komisija, disciplinski inspektor ili direktor takmičenja, tj. Superlige Srbije.

Sever nije precizirao protiv koga će sve prijava biti podnijeta, ali je izrazio namjeru da on to uradi ukoliko se neka od drugih instanci ne odluči na to.

"Mi smo u dogovoru sa Sudijskom komisijom. Ukoliko oni ne reaguju, onda ću ja. Biće podneta prijava, samo ne mogu sad da kažem protiv koga sve. Došlo je do ozbiljne povrede pravilnika, klubovi moraju da znaju da je takvo ponašanje nedopustivo i štetno po takmičenje i fudbal", rekao je Sever za "Maxbet Sport", prenosi B92.

U Humskoj je već otkazana konferencija za medije pred duel sa Partizanom, dok su igrači zajedno sa Igorom Duljajem održali sastanak sa upravom u kom su izrazili namjeru da ne igraju meč protiv Zvezde u srijedu.

