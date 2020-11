Bild: Klasniću odšteta od četiri miliona evra; On demantuje

Veliku pažnju izazvala je informacija da je nakon 12 godina spora Ivan Klasnić istjerao stvari na čistac i da će zbog pogrešnog liječenja koje ga je koštalo bubrega dobiti odštetu od 4.000.000 evra, ali hrvatski fudbaler rekao je da vijest koju je prenio "Bild" nije tačna.

"Ovo je teška neistina", kazao je Klasnić nakon što je njemački list objavio da će nekadašnji igrač Verdera dobiti milionsku odštetu zbog greške ljekarske službe bivšeg kluba.

Kako je njemački list naveo, klupski ljekari su odbijali da konstatuju oboljenje bubrega, zbog kojih je kasnije morao na čak tri transplantacije, da bi 2013. okončao karijeru. Da stvar bude gora, navedeno je da se bolest mogla dijagnostikovati iz obične pretrage krvi. "Bild" je prenio da je razgovarao s Klasnićem, koji im je navodno kazao da ne želi da prerano daje zaključke.

"Ne znam otkud to njima, kako da komentiram nešto sto nije gotovo. Taj 'Bild' uvijek svašta piše. Valjda su zvali sud i ovi su im rekli da nema više termina da se sretnemo na sudu. To nije riješeno i ne znam kako su došli do svote, možda bude riješeno kroz nekoliko mjeseci, ali ovo je teška neistina", kazao je Klasnić za 24sata.hr.

Već 12 godina se Klasnić vuče po sudovima tražeći pravdu i optužujući dugogodišnjeg ljekara Verdera Geca Dimanskog te interniste Manju Guha i Hermana Holchatera (u međuvremenu preminuo) da su kasno registrovali bolest i vukli pogrešne poteze u procesu liječenja.

Još u martu 2017. je regionalni sud u Bremenu odlučio da bivši ljekari Klasniću treba da isplate 100.000 evra zbog pogrešnog liječenja, ali bivši hrvatski fudbaler je smatrao da je to premalo pa se žalio na odluku.

"Bild" je naveo da ostaje nejasno da li je klupski ljekar Dimanski trebalo da prepozna Klasnićevu bolest bubrega. Još 2017. medicinski vještak Arno Kerling procijenio je da Dimanski nije imao nijedan ozbiljan propust, piše njemački list.

Na kraju ostaje da se vidi da li je istina da će poslije 12 godina spora osiguravajuće društvo koje sarađuje s Verderom morati na Klasnićev račun prebaciti 4.000.000 evra, pod obrazloženjem da je bivši napadač pretrpio fizički i emotivni bol greškama ljekara.

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske je u međuvremenu tri puta operisan, prvi put je njegovo tijelo odbilo bubreg majke Šime, da bi poslije procesa liječenja i nekoliko povrataka na teren oktobra 2017. ljekari izvršili treću transplataciju i spasli život fudbaleru, koji je na 205 utakmica za Verder postigao 77 golova, a 2004. učestvovao u pohodu na duplu krunu.

Klasnić je u bogatoj karijeri nosio još dresove Sent Paulija, Nanta, Boltona i Majnca. Bio je dugogošnji reprezentativac Hrvatske, za koju je odigrao 41 meč i postigao 12 pogodaka.