Bilić komentarisao navode da bi mogao postati selektor BiH

Fudbalska "A" reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez selektora nakon što su čelnici Fudbalskog saveza dogovorili sporazumni raskid saradnje sa Farukom Hadžibegićem.

Nakon što je objavljeno da je Hadžibegić bivši, krenule su spekulacije oko imena novog selektora. Spominju se standardno, Vahid Halilhodžić, Sergej Barbarez, Amar Osim, tu je i ime aktuelnog selektora Bugarske Mladena Krstajića, a mnogo pažnje privuklo je jedno ime - Slaven Bilić.

Nekadašnji selektor Hrvatske je kasnije bilježio odlične rezultate, između ostalih, na klupi Lokomotive iz Moskve, Bešiktaša, Vest hema, Vest Broma...

Javnost u Bosni i Hercegovini se svidjela mogućnost da Bilić dođe na klupu "Zmajeva". On je za "Avaz" rekao šta misli o tome.

"Nije me niko zvao, a i da me zvao, ne bih mogao prihvatiti, jer imam neke druge planove", rekao je Bilić.

Na konstataciju da je bh. javnost oduševljena samim povezivanjem Bilića sa "Zmajevima", hrvatski stručnjak je rekao:

"Godi mi što me se spominje. To je uvijek lijepo, ali imam druge planove", kazao je on.