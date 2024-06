Bingo organizovao nagradnu igru i vodi dva srećna dobitnika na finalnu utakmicu u Berlin

Kada je u pitanju najvažnija sporedna stvar na svijetu, evropska takmičenja su sigurno u žiži, a praćenje utakmica postalo je pravi koncept življenja tokom ovih mjesec dana.

Ne samo da fudbal pruža vrhunsku zabavu, nego okuplja porodice, prijatelje, sve zaljubljenike u domovima, kafićima i javno organizovanim događajima.

Da su priliku da doprinesu euforiji vidjeli i trgovački lanci i prodavci artikala koji su popularni za konzumiranje tokom utakmica, govori i činjenica da je trgovački lanac Bingo organizovao nagradnu igru u kojoj najsretniji mogu osvojiti putovanje u Berlin na finale Eura.

Istražili smo kako do nagrade.

Pojednostavili su učešće, te sa dva artikla iz akcijske ponude Euro 2024. možete učestvovati u nagradnoj igri. Naziv „Pasoš spremi i na finale Eura kreni“ tu je s razlogom, jer u pravilima su naveli da je izvlačenje dobitnika 9.7. ujutro u 10 časova, a već poslijepodne dobitnici moraju dostaviti dokaze o ispunjenim uslovima, kako bi dobitnici stigli na vrijeme da čekiraju avio karte. Let je iz Beograda 13.7. ujutro, a povratak iz Berlina 15.7. ujutro. Čak i za one koji nemaju godišnji odmor, jedan slobodan dan ne treba predstavljati problem jer putovanje traje tokom vikenda i povratak u ponedjeljak. Važno je da imate račun kao dokaz o kupovini, validan pasoš i vi i osoba s kojom putujete, te da imate "brzu ruku" za pakovanje stvari.

Najzanimljivije od svega je to da je Bingo došao do VIP ulaznica za finale, tzv. Maifeld Klub karti, a uz to osigurali su avionski prevoz i smještaj u hotelu Berlin sa transferima od i do aerodroma. Zavirili smo u pravilnik detaljnije da vidimo šta je sve uključuju ove ulaznice i moramo priznati da već sada malo zavidimo dobitnicima jer ih čekaju sjedišta prve kategorije, a prije utakmice posjetioci će uživati u modernoj klubskoj atmosferi sa uključenom hranom i pićem. Kako zona izgleda, najbolje da pogledate na linku.

Kapa do poda za Bingo, a pretražujući ostale nagradne igre, našli smo da i određeni proizvođači pića, grickalica, piva i slatkiša također organizuju nagradne igre povodom evropskog fudbalskog takmičenja, ali niko nema ovako atraktivnu nagradu kao Bingo.

Preporučujemo da sami pogledate pravila ovdje.

Sretno svima koji budu učestvovali!

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.