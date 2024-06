Bio na raskrsnici života i smrti, a sada postigao gol na EP

Danci su nakon nešto od manje od 20 minuta igre, poveli protiv Slovenije u premijernom duelu na EURO – u 2024.

Strijelac je bio fudbaler Mančester junajteda Kristijan Eriksen koji se tako u velikom stilu vratio na Evropsko prvenstvo, nakon što je 2021. doživio srčani zastoj na utakmici sa Finskom na početku turnira.

Prošlo je tačno 1.100 dana od nemilog događaja koji je potresao cijeli fudbalski svijet koji se u tom momentu zaledio u vremenu.

Svi su se tada molili za sjajnog fudbalera koji je uspio da se oporavi i potom vrati fudbalu, ali ne samo kao sporedna uloga nego kao bitna karika u jednom od najvećih evropskih klubova svih vremena.

I već na prvom narednom meču na šampionatu Evrope dao je gol.

Christian Eriksen scores for Denmark at Euro 2024 exactly 1,100 days after suffering a cardiac arrest on the pitch at Euro 2020. Inspirational pic.twitter.com/rYqsh1qr6o