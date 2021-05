Biti ili ne biti za Borac: Juriš na titulu poslije 10 godina

U drugom meču dana u Premijer ligi Sarajevo ima zicer protiv Slobode

Ubrzanim ritmom nastavlja se Premijer liga Bosne i Hercegovine, a već danas startuje 30. kolo.

Nikad uzbudljiviji finiš donosi nam nove interesantne duele, koji bi mogli otkriti neke nepoznanice, ali i odlične kladioničarske kvote na ovo domaće takmičenje koje su iznenadile kladioce širom države.

BORAC – ZRINJSKI (20:00)

"Zrinjski ima odlične igrače, ali mi imamo bolje".

Ovim riječima trener Borca Marko Maksimović najavio je duel protiv Zrinjskog. Dovoljno da napumpa samopouzdanje i krv u venama svojim fudbalerima pred meč koji je za Banjalučane jedan od bitnijih u posljednjih 10 godina. Zašto? Borac je trenutno vodeći na tabeli sa 57 bodova, koliko ima i drugoplasirano Sarajevo, ali s obzirom na to da je do kraja ostalo četiri runde, današnja eventualna pobjeda bila bi za Borac zlata vrijedna. Značila bi osiguran izlazak u Evropu, ali ma koliko Banjalučani smirivali tenzije i izlazak u Evropu najavljivali kao primarni cilj, zna se da se u Borcu sanja o tituli. I to ne potajno. Za to im svakako večeras treba pobjeda, za koju je kladionica Mozzart odredila sjajnu kvotu od 1,73.

"Zrinjskom ne možeš da prijetiš. Oni su, uz Željezničar i Sarajevo, apsolutni vladari fudbala u posljednjih 10 ili 15 godina. Imaju Bilbiju, Todorovića, Filipovića, Jakovljevića, Enina, da ne govorim dalje, ali i mi imamo dobru ekipu, ako ne i bolju. Sa psihološke strane, oni moraju da se vade na nama, a ja ipak mislim da se kući i mi nešto pitamo", najavio je Marko Maksimović večerašnji susret sa Plemićima, te dodao da neće moći računati na Almedina Ziljkića i Aleksandra Subića.

Borac je jedinu i posljednju titulu u Premijer ligi osvojio tačno prije 10 godina. Od tada, crveno-plavi su se patili i u nekoliko navrata morali da se kroz rang niže vraćaju u Premijer ligu. Posljednji put vratili su se prije dvije godine u elitni rang BiH fudbala, pa odmah izašli i u Evropu. Već u prvoj polusezoni tadašnji trener Banjalučana Vlado Jagodić najavio je titulu, ali su ga mnogi dočekali sa podsmijehom, pogotovo jer je Borac polusezonu okončao na petom mjestu. Međutim, otkako je na klupu sjeo mladi i perspektivni stručnjak Marko Maksimović kola su naglo krenula uzbrdo, pa je sada Borac, uz Sarajevo, prvi pretendent za šampionski pehar. Dakle, u Banjaluci vlada euforija, to je sigurno, a da li će Stojan Vranješ i ekipa uspjeti da obraduju sugrađane vidjećemo večeras, kao i u preostala tri kola.

Zrinjski je trenutno peti sa 50 bodova, jednim manje u odnosu na Široki Brijeg koji čuva poziciju koja vodi u Evropu. Dakle, Plemićima su bodovi potrebni. Sa psihološke strane imaju veliki pritisak, jer ih svaki naredni kiks vraća korak unazad. A koliko ih teško gostovanje očekuje najbolje je potvrdio trener Zrinjskog Sergej Jakirović.

"Idemo u goste daleko najučinkovitijoj ekipi ovog proljeća, u 10 kola su uzeli 25 bodova. Idemo daleko najboljem domaćinu lige. Kad sam vidio podatak da su u 15 kola kod kuće uzeli 41 bod i imaju gol razliku 34:8... mislim da sam time sve rekao kakvo nas teško i zahtijevno gostovanje očekuje. Međutim, mi smo navikli da nam je svaka utakmica derbi, pa tako i sada. Pripremili smo se dobro i nadamo se povoljnom rezultatu", istakao je Jakirović ne štedeći reči hvale za Borac.

Gledajući tradiciju, Zrinjski je u Banjaluci posljednji put slavio davne 2009. godine. Istina, znali su da uzmu po neki bod, ali se uglavnom Borac pitao, kao i u ovoj sezoni kada je Stojan Vranješ donio tri boda crveno-plavima.

Ono što bi mogao da bude dodatan motiv za domaće jeste i datum. Naime, 11. maja 1988. godine Borac je osvojio titulu Kupa Maršala Tita, savladavši tada Crvenu Zvezdu u finalu sa 1:0. Sigurno je da se u klubu iz Platonove sjećaju tog meča i ovaj važan datum znaju oblježiti, a mogli bi na isti datum 33 godine kasnije doći nadomak titule prvaka BiH.

S tim da ne treba zaboraviti da Banjalučane i poslije Zrinjskog čeka serija izazovnih duela: Željezničar na Grbavici, pa Tuzla Siti i Sarajevo na domaćem terenu, a za kraj Sloboda u Tuzli. Sarajevo objektivno ima mnogo lakši kalendar, sudare sa ekipama Mladosti i Radnika pred megdan sa Borcem u Banjaluci, na kraju i mali gradski derbi sa Olimpikom.

STOJAN VRANJEŠ VS NEMANJA BILBIJA

Osim bodovnog značaja, ovaj meč će imati i poseban okršaj. Dva najbolja strijelca lige, jedan nasuprot drugog, imaće priliku da pokažu ko je u ovom trenutku bolji i efikasniji. Po 12 golova u ovoj sezoni Premijer lige dali su Stojan Vranješ na jednoj i Nemanja Bilbija na drugoj strani, te se izdvojili u vrhu liste.

Zanimljivo je da je Nemanja Bilbija dijete banjalučkog Borca, koji ga je afirmisao te kasnije poslao i u novosadsku Vojvodinu. Još zanimljivije je da je u crveno-plavom dresu pružao odlične partije upravo protiv Zrinjskog, gde je u dva meča postigao čak šest golova. U sezoni 2009/2010, Borac je u Banjaluci trijumfovao sa 3:0, a Bilbija postigao dva gola. Još raspoloženiji bio je u sezoni 2012/2013 kada je u trijumfu Banjalučana od 5:1 četiri puta tresao mrežu Plemića.

Sada, u obrnutoj situaciji, u dresu Zrinjskog protiv Borca odigrao je tri utakmice i postigao jedan pogodak, i to ove sezone u trijumfu Plemića u Mostaru od 2:1.

Dakle, Bilbija ima priliku da popravi statistiku, ali kao što reče Marko Maksimović, pita se i Borac nešto kući, ali i Stojan Vranješ. Sve u svemu, uzbuđenja neće manjkati.

SARAJEVO – SLOBODA (18:00)

Na stadionu “Asim Ferhatović Hase“ Sarajevo će ugostiti Slobodu u jako bitnom duelu za njih. Domaći su na diobi prvog mjesta sa Borcem, te ne žele ništa da prepusti slučaju. Pogotovo što su favoriti i što gostima ovaj meč ne znači apsolutno ništa, a i to što imaju lakšeg rivala u odnosu na Banjalučane. Dakle, Sarajevo se može odlijepiti na tabeli, u slučaju da Borac ne savlada Zrinjski, ali i da izabranici Vinka Marinovića ovaj meč riješe u svoju korist.

Sloboda je sa tri trijumfa u nizu obezbijedila opstanak u prošlom kolu, pa na Koševo dolaze potpuno rasterećeni. Svjesni su i činjenice koliko bordo timu gori pod nogama, pa će probati da što skuplje prodaju kožu. Ali realno, poraz ih ne bi puno zabolio, tako da bi sve osim pobjede Sarajeva bilo pravo iznenađenje.