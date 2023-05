Bitka za finale, Inter dočekuje Milan

Fudbaleri Intera večeras će u revanš meču polufinala Lige šampiona dočekati gradskog rivala Milan kojeg su u prvom susretu porazili sa 2:0. Dva gola su velika prednost a tako kaže i tradicija.

U početnim sastavima Intera je Edin Džeko, odnosno Rade Krunić u Milanu.

Kada neko na gostovanju slavi 2:0, onda se konačan uspjeh u dvomeču mjeri šansama sa preko 90%. U slučaju Intera i Milana, ovaj procenat bi mogao da bude još veći jer Milan nikada nije uspio da nadoknadi takav deficit. U takvoj situaciji bio je tri puta i sva tri puta je eliminisan. Sa druge strane Inter se takođe tri puta našao u situaciji da nosi 2:0 sa gostovanja. I sva tri puta je uspješno čuvao prednost.

Milan je u prvom meču bio lišen pomoći Rafaela Leaa a Portugalac je spreman za revanš što daje malo bolje šanse ekipi Steana Piolija da napravi preokret.

Ipak nekadašnji igrač oba kluba Antonio Kasano ne vidi da će prisustvo Portugalca nešto značajno promijeniti.

"Bilo da igra Leao ili ne, Milan je inferiorniji od Intera. Nije on Kaka ili Ronaldinjo pa da napravi drastičnu razliku. Ne vidim da je na tom nivou. Inter bi morao da igra sa sedam klinaca iz Primavere da bi bio eliminisan", rekao je Kasano.

Ovaj duel je od 21 časov a u istom terminu sutra igraju Mančester Siti i Real. U revanš u Londonu engleski i španski tim ulaze izjednačeni jer je u prvom duelu u Madridu bilo 1:1.

Džeko becomes the second oldest player to score in the semi-finals (37 years, 54 days) #UCL pic.twitter.com/ZR1VcgR5YV