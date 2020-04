Bivšeg fudbalera u švaleraciji snimio muž ljubavnice

Bivši reprezentativac Rumunije Ćiprijan Marika (34) suočava se sa vrlo neprijatnom epizodom u životu pošto se saznalo da ima ljubavnicu, a njihov susret dokumentovao je niko drugi do suprug pomenute žene.

Snimak je nastao u avgustu prošle godine u jednom hotelu u Klužu, a nedavno se pojavio i u rumunskim medijima.

Suprug pomenute žene Florin Muntean je očito znao za lokaciju na kojoj su se vidjeli ovo dvoje, pa je uredno ušao u hotel, popeo se do sobe 509 i pokucao na vrata, sa kamerom koje je sve vrijeme bila uključena.

Naišao je na, manje-više, očekivan prizor: polugolog Mariku obmotanog peškirom oko pojasa. Bivši fudbaler Štutgarta je mirno pokušao da izgladi situaciju, da utiče na neželjenog gosta da se udalji, ali uzalud su bili njegove riječi - suprug nije odlazio dok nije ovjekovječio i svoju ženu.

Ana, kako joj je ime, je konačno izašla, u brzini je zaboravila da blokira vrata da se ne zaključaju, pa je bila primorana da ostane na hodniku i ćutke sluša pridike supruga.

Marika se u tom trenutku udaljio i pustio supružnike da riješe novonastalu situaciju.

Inače, i Ćiprijan Marika je u braku, sa suprugom Joanom ima dvoje djece, i nije poznato da li je uspio da izgladi ovu neprijatnost sa ljepšom polovinom.

Romania is brilliant. Former Schalke, Stuttgart and Romania star Ciprian Marica caught in a hotel room with another man's wife. By the husband himself. Epic video. pic.twitter.com/iV1sV5pBWG