Bivšem prvaku Engleske prijeti gašenje

Poreska nacionalna uprava Engleske dala je drugoligašu Šefild Venzdeju rok od dvije sedmice da isplati dug od dva miliona funti. Ako ne uspije ispuniti tu obavezu, klubu prijete sankcije, a posljedično i gašenje. Njegov vlasnik, tajlandski preduzetnik Dejfon Čansiri, tvrdi kako u blagajni nema dovoljno sredstava za pokrivanje takvog iznosa.

On se odlučio javno pozvati navijače da osiguraju taj iznos.

"Ako 20 hiljada ljudi sakupi po 10 funti - doći ćemo do traženog iznosa i mislim da time možemo riješiti problem. Taj novac bi pokrio i porez i plate i ako to učinimo do 10. novembra, mogli bismo izbjeći zabranu transfera u sljedeća tri prelazna roka. Ako navijači ne razumiju, ja tu ne mogu pomoći. Ovdje sam devet godina, klub je dio mog života i ne razumijete koliko mi je to važno."

Čansiri inače dolazi iz porodice koja je jedna od najbogatijih na Tajlandu i čije se bogatstvo procjenjuje na 575 miliona dolara.

Šefild Venzdej je prošle sezone osvojio treće mjesto u Ligi Jedan i kroz doigravanje izborio promociju u Čempionšip, drugi rang engleskog fudbala.

Trenutno se nalazi na zadnjem mjestu na tabeli sa šest osvojenih bodova nakon 14 odigranih kola. "Sove" su prije stotinjak godina u dva navrata po dva puta uzastopno postajale engleski prvaci (1903., 1904., 1929., 1930.).

